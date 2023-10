USU Software AG veröffentlicht Q3-Zahlen: Umsatz steigt um 5,3%, trotz Rückgang im Lizenzgeschäft

Die USU Software AG wird am 22. November ihre Q3-Zahlen veröffentlichen, die voraussichtlich eine sequenzielle Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal zeigen werden, insbesondere auf der Margenseite. Dies geschieht trotz anhaltender Gegenwinde im Zusammenhang mit längeren Verkaufszyklen, insbesondere im Lizenzgeschäft, was zu einem schwachen Q2 geführt hat. Der Umsatz wird voraussichtlich um 5,3% gegenüber dem Vorquartal auf 33,3 Mio. Euro steigen, was einem gedämpften Wachstum von 2,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das kontinuierlich starke Wachstum im Bereich SaaS (+23% gegenüber dem Vorjahr auf 4,6 Mio. Euro) sowie solide wachsende Beratungsumsätze (+10% gegenüber dem Vorjahr auf 20,2 Mio. Euro) sollen hierbei nur teilweise den weiteren Rückgang im Lizenzgeschäft (-65% gegenüber dem Vorjahr auf 1,4 Mio. Euro) kompensieren. Auf dieser Basis wird erwartet, dass das EBITDA im Q3 bei 2,9 Mio. Euro (-33% gegenüber dem Vorjahr) liegt, was einer Marge von 8,8% (+2pp gegenüber dem Vorquartal) entspricht. Der Rückgang der Rentabilität gegenüber dem Vorjahr wird hauptsächlich durch eine erhöhte Kostenbasis, insbesondere für Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit KI-Projekten, sowie den starken Rückgang im Lizenzgeschäft erklärt, das in der Regel höhere anfängliche Margen im Vergleich zu Beratungs- und SaaS-Umsätzen aufweist. Trotz des Rückgangs im Lizenzgeschäft und der damit verbundenen kurzfristigen Margenkompression sind die langfristigen Ziele des Unternehmens (bis 2026) von 10% organischem Umsatzwachstum, über 25% SaaS-Wachstum und einer EBITDA-Marge im Bereich von 17-19% weiterhin realistisch. Die Aktien des Unternehmens sind seit der Warnung im August stark gesunken und werden derzeit mit einem KGV von 17,3x für 2024 gehandelt, was einem klaren Abschlag auf den 2-Jahres-Durchschnitt von 25,1x entspricht. Die Analysten empfehlen den Kauf der Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 30,00 Euro basierend auf dem DCF-Modell.

Die USU Software Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 15,65EUR gehandelt.