Beiersdorf hebt Jahresziele an: Nivea und Labello sorgen für zweistelliges Wachstum

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf ist optimistischer für das laufende Jahr, da die Geschäfte mit den Marken Nivea und Labello erfolgreich verlaufen sind. In den ersten neun Monaten konnte das Unternehmen weiterhin zweistellige Wachstumsraten verzeichnen, obwohl das Wachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr etwas abgenommen hat. Die Aktie reagierte zunächst negativ auf die Nachricht, steht aber nun leicht im Plus.Beiersdorf hat seine Jahresziele bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Die Erlöse sollen organisch um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz wachsen. Bisher war dies nur im besten Fall erwartet worden. Die Prognose für die Gewinnmarge wurde bestätigt. Allerdings wurde die Umsatzprognose für den Unternehmensbereich Tesa etwas zurückgenommen.Analysten sind unterschiedlicher Meinung über die Ergebnisse von Beiersdorf. Einige sind enttäuscht, da das Unternehmen die Umsatzerwartungen knapp verfehlt hat. Andere sind der Meinung, dass die Ergebnisse gut genug sind, um die Prognose für das Umsatzwachstum anzuheben, obwohl die Erwartungen bereits hoch waren.Das Hautpflegegeschäft bleibt der Haupttreiber für Beiersdorf. Die Marken Nivea und Eucerin verzeichnen weiterhin ein deutliches Wachstum. Allerdings bleibt die Luxusmarke La Prairie ein Sorgenkind, da sie aufgrund von Problemen im asiatischen Reisehandel einen Umsatzrückgang von 15,8 Prozent verzeichnet. Dies ist hauptsächlich auf Auftragseinkäufe im Ausland zurückzuführen, die in China mit staatlichen Maßnahmen bekämpft werden.In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz von Beiersdorf im Vergleich zum Vorjahr organisch um etwas mehr als elf Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. Das Geschäft im Konsumentenbereich wuchs im gleichen Zeitraum organisch um 13,6 Prozent. Im Klebstoffgeschäft unter der Marke Tesa betrug das organische Wachstum 1,3 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Das erwartungsgemäße organische Umsatzwachstum im Konsumgeschäft sollte ausreichen, um die Aktie zu stützen, so die Analystin Molly Wylenzek.Insgesamt ist Beiersdorf optimistisch für das laufende Jahr, da die Geschäfte mit den Marken Nivea und Labello erfolgreich sind. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben und erwartet ein weiteres zweistelliges Wachstum. Das Hautpflegegeschäft bleibt der Haupttreiber für Beiersdorf, während die Luxusmarke La Prairie weiterhin Probleme hat.

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 123,5EUR gehandelt.