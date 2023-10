QYOU Media kündigt neue Version der QGAMESMELA-App an - Gewinne Geldpreise mit kostenlosem und Echtgeld-Gaming!

QYOU Media, ein Unternehmen, das Inhalte von Social-Media-Stars und Erstellern digitaler Inhalte produziert und vertreibt, hat die Einführung einer neuen Version seiner Casual-Mobile-Gaming-App QGAMESMELA angekündigt. Die neue Version enthält eine neue "Freemium"-Funktion, bei der Spieler Geldpreise und Auszeichnungen sowohl über kostenlose als auch über Echtgeld-Gaming-Engagements gewinnen können. Die App bietet verschiedene Spielmethoden wie Einzelspieler, Mehrspieler und Turniere. Die Gewinner erhalten Geldpreise sowohl im Gratis- als auch im Echtgeld-Gaming-Wettbewerb, wobei die Möglichkeit besteht, die Gewinne durch die Kombination beider Spielformen zu steigern. Indien ist der zweitgrößte Gaming-Markt der Welt mit 450 Millionen Gelegenheitsspielern auf Mobilgeräten im Jahr 2023. Die neue Version der App enthält das "Freemium"-Modell, bei dem Benutzer Geldpreise sowohl durch kostenloses als auch durch Echtgeld-Gaming gewinnen können. Zu den verfügbaren Spielen gehören "LUDO" mit süchtig machendem 2-Minuten-Gameplay sowie klassische Geschicklichkeitsspiele wie "Gin Rummy", "Solitaire" und "Call Break".QYOU Media plant eine umfassende Marketingkampagne über soziale Medien und Influencer-Marketing, um die neue App zu bewerben. Das Unternehmen wird mit verschiedenen Gaming-Influencern zusammenarbeiten, um die Reichweite der App zu erhöhen. Die App wird in den kommenden Monaten auf den eigenen Kanälen von QYOU in Indien sowohl auf Rundfunk- als auch auf Connected-TV-Plattformen zu sehen sein.Der Gaming-Markt in Indien ist einer der am schnellsten wachsenden der Welt. Schätzungen zufolge wird es im Jahr 2023 fast 450 Millionen Spieler auf allen Plattformen geben, und die Nutzerbasis wird bis 2027 voraussichtlich 642 Millionen erreichen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die Verfügbarkeit preisgünstigerer Smartphones in Verbindung mit günstigeren Datentarifen zurückzuführen. Der Mobile-Gaming-Markt in Indien wird voraussichtlich 4,32 Milliarden Downloads im Jahr 2023 verzeichnen und damit frühere Weltmarktführer wie die USA und Brasilien übertreffen.Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, ist zuversichtlich, dass die neue Version von QGAMESMELA den Beginn der Markteinführung des Produkts markiert. Er betont die Bedeutung des indischen Gaming-Marktes und sieht QYOU Media als gut positioniert, um von diesem dynamischen Markt zu profitieren.QYOU Media ist ein schnell wachsendes Creator-Media-Unternehmen, das in Indien und den USA tätig ist. Das Unternehmen produziert, vertreibt und monetarisiert Inhalte, die von Social-Media-Influencern und digitalen Content-Stars erstellt wurden. Es erreicht monatlich über eine Milliarde Verbraucher weltweit und arbeitet mit großen Filmstudios, Spieleverlagen und Marken zusammen, um Inhalte über Kreative und Influencer zu vermarkten.Der Gaming-Markt boomt weltweit, und QYOU Media nutzt diese Entwicklung, um innovative Werbemöglichkeiten für führende Marken anzubieten. Das Unternehmen hat bereits ein beeindruckendes Kunden- und Partnernetzwerk aufgebaut und verzeichnet ein starkes Umsatzwachstum. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass QYOU Media in der höchsten Risikoklasse für Aktien gelistet ist und noch keine Umsätze verzeichnet. Investoren sollten daher die Risiken sorgfältig abwägen und ihre Anlageentscheidungen auf fundierten Informationen basieren.

