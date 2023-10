Blue Cap AG veröffentlicht Finanzkennzahlen für Q3 2023 und gibt Ausblick auf Transformation und Akquisitionen

Die Blue Cap AG hat ihre Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben. Der Vorstand plant, sich auf die Stärken des Unternehmens zu konzentrieren und Wertsteigerungen durch Transformation umzusetzen. Es sollen mehr Transaktionen im Portfolio durchgeführt werden, einschließlich möglicher Akquisitionen in Sondersituationen. Zudem wird die Blue Cap Unternehmen abstoßen, die keine substanziellen Wertsteigerungen versprechen oder eine andere Weiterentwicklung erfordern. Neue Mittelfristziele sollen bis Ende November 2023 veröffentlicht werden.Die Finanzzahlen für die ersten neun Monate des Jahres zeigen einen Umsatz von 209,0 Mio. Euro (Vorjahr: 222,8 Mio. Euro) und ein bereinigtes EBITDA von 15,9 Mio. Euro (Vorjahr: 23,6 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 7,6% (Vorjahr: 10,3%). Die Jahresprognose für 2023 wurde angepasst und erwartet nun einen Konzernumsatz von 265-285 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 7-8%.Die Blue Cap AG plant, ihre Wachstumsstrategie "Buy, Transform, Sell" weiterzuentwickeln und sich auf die Stärken des Unternehmens zu konzentrieren. Die schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen haben zu einem Umsatzrückgang in den meisten Portfoliounternehmen geführt. Insbesondere das Segment Plastics war von einem Auftragsrückgang bei con-pearl und H+E betroffen. Das Segment Adhesives & Coatings verzeichnete ebenfalls einen Umsatz- und Ergebnisrückgang, während das Segment Business Services seinen Umsatz und Ergebnis deutlich steigern konnte.Die Blue Cap AG verfügt weiterhin über eine solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Die Eigenkapitalquote wurde stabil gehalten und der Nettoverschuldungsgrad reduziert. Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 wurde aufgrund der anhaltend schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen angepasst. Neue Mittelfristziele sollen bis Ende November 2023 kommuniziert werden.Die Blue Cap AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in mittelständische Unternehmen investiert und diese in ihrer unternehmerischen Entwicklung begleitet. Das Unternehmen ist im Freiverkehr notiert und hält Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

