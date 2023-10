Intershop steigert Umsatz um 4% auf 28,6 Mio. Euro - Cloud-Geschäft wächst um 14%

Der Jenaer Softwareanbieter Intershop hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 einen Umsatz von 28,6 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders das Cloud-Geschäft verzeichnete ein Wachstum von 14 Prozent auf 11,8 Millionen Euro, wodurch der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz auf 41 Prozent stieg. Der Cloud-Auftragseingang ging jedoch um 26 Prozent auf 13,9 Millionen Euro zurück, hauptsächlich aufgrund der Investitionszurückhaltung vieler Unternehmen aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug -1,5 Millionen Euro, während das Ergebnis nach Steuern bei -1,9 Millionen Euro lag.Die Serviceumsätze entwickelten sich positiv und stiegen um 9 Prozent auf 10,5 Millionen Euro, während die Erlöse aus dem Geschäft mit Lizenzen und Wartung um 16 Prozent auf 6,4 Millionen Euro zurückgingen. Das Bruttoergebnis vom Umsatz verringerte sich leicht um 1 Prozent auf 12,1 Millionen Euro, während die betrieblichen Aufwendungen und Erträge um 2 Prozent über dem Vorjahreswert lagen. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) betrug 1,1 Millionen Euro.Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage hält Intershop an seiner Geschäftsprognose für das Gesamtjahr 2023 fest. Das Unternehmen erwartet ein leichtes Umsatzwachstum, ein verbessertes EBIT im Vergleich zum Vorjahr und einen Cloud-Auftragseingang von 24,0 bis 26,0 Millionen Euro.Intershop plant, sein Value Creation Program voranzutreiben, um das negative Ergebnis zu verbessern. Dazu gehören Maßnahmen wie die Umstrukturierung des Vertriebs im US-Markt, ein Einstellungsstopp mit Ausnahme von Ersatzbesetzungen und Effizienzmaßnahmen zur Senkung von Infrastrukturkosten und zur Prozessoptimierung im Servicegeschäft.Das Unternehmen verfolgt seit einiger Zeit ein neues Geschäftsmodell und setzt verstärkt auf Mietsoftware anstelle von Software-Lizenzen. Das Cloud-Geschäft verzeichnete weiterhin steigende Erlöse und machte 41 Prozent des Gesamtumsatzes aus.Trotz der Herausforderungen im Marktumfeld bleibt Intershop optimistisch und bestätigt seine Ziele für das Gesamtjahr. Das Unternehmen betont die fortgeschrittenen Verhandlungen mit potenziellen Neukunden im vierten Quartal.

Die INTERSHOP Communications Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1,493EUR gehandelt.