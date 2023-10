Kurse deutscher Staatsanleihen fallen aufgrund steigender US-Renditen und Nahost-Konflikt

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,53 Prozent auf 127,31 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,96 Prozent stieg. Dieser Rückgang der Kurse ist wahrscheinlich auf den Anstieg der Renditen für zehnjährige US-Anleihen zurückzuführen, die erstmals seit 2007 über fünf Prozent gestiegen sind. Die US-Notenbank Fed hat zwar Signale für unveränderte Leitzinsen gegeben, aber der Renditeanstieg der Fed nimmt einen Teil ihrer Arbeit ab. Die Anleger haben auch die diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel im Nahen Osten im Blick, was zu einer geringeren Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen führt. Die Kapitalmärkte schöpfen jedoch etwas Hoffnung aus dem Umstand, dass die Lage im Nahen Osten über das Wochenende nicht eskaliert ist. Die Sorge über eine Eskalation des Konflikts bleibt jedoch ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Konjunkturdaten haben kaum Auswirkungen auf die Märkte. Am Dienstag sind die Kurse deutscher Bundesanleihen erneut gestiegen, da schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone die Festverzinslichen beflügelt haben. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global ist im Oktober überraschend gefallen und signalisiert einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Eine weitere Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank wird immer unwahrscheinlicher. Am Dienstag sind auch die Kurse von US-Anleihen gestiegen und haben an die Aufwärtsbewegung vom Wochenauftakt angeknüpft. Der Euro-Bund-Future legte um 0,36 Prozent zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,82 Prozent fiel. Marktbeobachter erklären das vorläufige Ende des Renditeanstiegs mit der jüngsten Entwicklung am Markt für US-Anleihen. Am Mittwoch sind die Bundesanleihen jedoch deutlich gefallen, da sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert hat. Das Ifo-Geschäftsklima ist im Oktober erstmals seit einem halben Jahr gestiegen. Die deutschen Unternehmen hoffen auf bessere Zeiten im kommenden Jahr mit niedriger Inflation und der Aussicht auf sinkende Zinsen. Die Nachfrage nach Maschinen und Ausrüstungen ist jedoch weltweit weiterhin zu gering und die Auftragspolster schwinden.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 127,8EUR gehandelt.