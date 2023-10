Cantourage bringt hochqualitative THC-Blüten auf den Schweizer Markt in exklusiver Partnerschaft mit Astrasana

Die Cantourage Group SE, ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, hat ein langfristiges Lieferabkommen mit dem schweizerischen Cannabisunternehmen Astrasana unterzeichnet. Auf dieser Basis bringt Cantourage ab sofort ein Sortiment von medizinischen Cannabisblüten mit hohem THC-Gehalt auf den Markt. Zum Marktstart werden Patientinnen und Patienten in der Schweiz medizinische Cannabisblüten der Anbauer LOT 420, Green Karat und Breathing Green aus Kanada beziehen können. Die Einführung der hochqualitativen THC-Blüten erfolgt vorerst exklusiv über die Rosengarten Apotheke in Zürich Bassersdorf.Die Partnerschaft mit Cantourage markiert eine bedeutende Entwicklung für die Versorgung mit Medizinalcannabis in der Schweiz. Seit der Legalisierung von medizinischem Cannabis im August 2022 eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, die nun von Astrasana in Zusammenarbeit mit Cantourage genutzt werden können. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Astrasana, hochwertige medizinische Cannabisblüten mit einem hohen THC-Gehalt auf den schweizerischen Markt zu bringen und die steigende Nachfrage nach hochqualitativen medizinischen Produkten zu bedienen.Sebastian Blöte, Director Sales Europe von Cantourage, kommentiert, dass das Sortiment für Astrasana, das sich durch Blüten mit einem hohen THC-Gehalt auszeichnet, bereits im deutschen Markt stark nachgefragt wird. Im Rahmen der Partnerschaft können Cantourage und Astrasana nun gemeinsam neue Maßstäbe in der Versorgung mit Medizinalcannabis in der Schweiz setzen.Die Cantourage Group SE wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Das Unternehmen ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, Teil des europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Cantourage bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an, darunter getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol.In einem Research-Update bestätigt das Researchhaus NuWays AG die „Kauf“-Empfehlung für die Aktie der Cantourage Group SE und setzt ein Kursziel von 12,50 EUR. Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das Unternehmen ermöglicht Produzenten aus aller Welt den schnellen und kosteneffizienten Markteintritt in Europa und stellt dabei die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Cantourage bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an.

Die Cantourage Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 8,75EUR gehandelt.