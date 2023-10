Porsche AG überzeugt mit starken Quartalszahlen und steigenden Margen - JPMorgan bestätigt Kursziel von 140 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Sportwagenhersteller hat insgesamt gut abgeschnitten und wird voraussichtlich im Schlussquartal dank des neuen Cayenne seine Margen weiter steigern. Die Umsatzerlöse von Porsche stiegen in den ersten neun Monaten um 12,6 Prozent auf 30,13 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 9,0 Prozent auf 5,50 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite lag bei 18,3 Prozent. Die Auslieferungen an Kunden stiegen um 9,6 Prozent auf 242.722 Fahrzeuge. Finanzvorstand Lutz Meschke betonte, dass Porsche trotz umfangreicher Investitionen in die Marke und Technologien ein starkes Ergebnis und einen starken Cashflow erzielt habe. Das Unternehmen profitiere von einer weiterhin großen Nachfrage und positiven Produktmix- und Preiseffekten. Porsche bestätigte seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 und strebt eine operative Umsatzrendite von mehr als 20 Prozent an. Der vollelektrische Sportwagen Taycan verzeichnete in den ersten neun Monaten eine Steigerung der Auslieferungszahlen um 11 Prozent auf 27.885 Einheiten. Porsche bekräftigte seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr, vorausgesetzt, die globale und versorgungstechnische Lage verschlechtert sich nicht signifikant. Das Unternehmen erwartet eine operative Umsatzrendite von 17 bis 19 Prozent und Umsatzerlöse von rund 40 bis 42 Milliarden Euro. Die konzerneigene Finanzdienstleistungssparte Porsche Financial Services verzeichnete in den ersten neun Monaten einen Anstieg der Umsatzerlöse auf 2,52 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis auf 230 Millionen Euro zurückging. Porsche hat in den ersten neun Monaten des Jahres erfolgreich in Zukunftstechnologien, den Motorsport und die Stärkung der Marke investiert. Trotz der genannten Ausgaben und der Inflation liegt die operative Umsatzrendite weiterhin auf einem hohen Niveau.

