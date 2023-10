SNP und IBM gründen globales Center of Excellence für SAP-Transformationen und steigern Wachstum um 50%

SNP Schneider-Neureither & Partner SE und IBM haben ihre Partnerschaft erweitert und ein globales Center of Excellence für SAP-Transformationen gegründet. Das neue Kompetenzzentrum basiert auf dem Rapid-Move-Programm von IBM, das Kunden bei der Umstellung auf SAP S/4HANA unterstützt. Die Zusammenarbeit zwischen SNP und IBM ermöglicht eine effiziente und skalierbare "Delivery Engine" mit globaler Reichweite. Bereits mehr als 100 Unternehmen haben IBM Rapid Move und die Softwareplattform CrystalBridge von SNP genutzt, um ihre SAP-Transformationen zu beschleunigen und den Geschäftswert zu steigern. Das neue Center of Excellence wurde am 19. Oktober im Walldorfer IBM Innovation Center for SAP Solutions gegründet.Darüber hinaus arbeiten SNP und IBM eng mit GenAI und Finance zusammen, um die Effizienz von Migrationsprojekten weiter zu steigern. Gemeinsam entwickeln sie maßgeschneiderte Lösungen, um Innovationen im Finanzwesen global agierender Unternehmen schnell und sicher einzuführen. Die IBM-Tochter TruQua, ein Beratungshaus, das auf die Optimierung von Finanzprozessen in SAP-Systemen spezialisiert ist, ist ebenfalls an der Zusammenarbeit beteiligt.SNP bestätigt außerdem seinen nachhaltigen Wachstumskurs im dritten Quartal 2023. Der Auftragseingang stieg um 50 % auf 60,2 Mio. € dank der hohen Marktakzeptanz der Softwareplattform CrystalBridge. Der Umsatz wuchs um 30 % auf 54,1 Mio. €, wobei der Softwareumsatz um 40 % stieg. Das EBIT verbesserte sich deutlich auf 4,8 Mio. € im Vergleich zu 0,1 Mio. € im Vorjahresquartal. SNP bestätigt auch den erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr 2023, der eine Steigerung des Auftragseingangs auf 220-240 Mio. €, einen Umsatz am oberen Ende der Spanne von 190-200 Mio. € und ein EBIT am oberen Ende der Spanne von 5-10 Mio. € vorsieht.SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld. Das Unternehmen hat weltweit über 2.600 Kunden und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter an über 40 Standorten in 15 Ländern. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte SNP einen Umsatz von 173,4 Mio. €. Weitere Informationen finden Sie unter www.snpgroup.com.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 37,95EUR gehandelt.