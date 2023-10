HelloFresh SE kündigt Aktienrückkauf an und veröffentlicht starke Quartalszahlen - Umsatzwachstum von 3,5% und Bestellwert auf Rekordhoch

HelloFresh SE hat angekündigt, Aktien und einen Teil der begebenen Wandelschuldverschreibungen im Wert von bis zu 150 Millionen Euro zurückzukaufen. Der Rückkauf erfolgt auf der Grundlage einer Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft und soll über Banken abgewickelt werden. Das Aktienrückkaufprogramm zielt darauf ab, eine größere Anzahl von Aktien auf niedrigeren Kursniveaus zu kaufen und keine Aktien über einem bestimmten Kursniveau zu erwerben. Es werden maximal 15 Millionen Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen soll in kleinen Beträgen auf opportunistischer Basis erfolgen und ist auf Wandelschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von insgesamt maximal 50 Millionen Euro begrenzt. Der Zweck des Aktienrückkaufs besteht darin, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und das Grundkapital der Gesellschaft zu reduzieren oder sie zur Erfüllung von Verpflichtungen aus den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Gesellschaft zu verwenden. Das Rückkaufprogramm beginnt frühestens am 26. Oktober 2023 und endet spätestens am 31. Dezember 2024.Darüber hinaus hat HelloFresh SE die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben. Der Umsatz erreichte 1,80 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 3,5 % im Jahresvergleich entspricht. Der durchschnittliche Bestellwert erreichte mit 64,2 Euro einen neuen Höchststand, was einem währungsbereinigten Anstieg von 7,5 % im Jahresvergleich entspricht. Der Deckungsbeitrag stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 25,6 %. HelloFresh bestätigte auch die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023, die ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 2 % bis 8 % und ein bereinigtes EBITDA zwischen 450 Millionen und 540 Millionen Euro vorsieht.Die HelloFresh-Gruppe ist ein globaler Anbieter von Kochboxen und bietet hochwertige Lebensmittel und Rezepte für verschiedene Anlässe an. Das Unternehmen ist in mehreren Ländern tätig und hat im dritten Quartal 2023 mehr als 7 Millionen aktive Kunden und über 236 Millionen ausgelieferte Mahlzeiten verzeichnet. HelloFresh plant, sein Ready-to-Eat-Geschäft weiter auszubauen und die Marke Factor auf zusätzliche europäische Märkte auszuweiten.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 24,09EUR gehandelt.