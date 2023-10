Stellantis plant Ausbau des Nutzfahrzeuggeschäfts: Neue Modelle, Elektromobilität und vernetzte Dienste

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis plant, seine Position in der Lieferwagensparte auszubauen. Dazu sollen zwölf neue Transporter in allen Segmenten und elektrische Modelle mit erhöhter Reichweite auf den Markt gebracht werden. Die neuen Modelle werden für die Marken Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Ram und Vauxhall entwickelt. Zusätzlich will Stellantis sein Angebot an Transportern mit Wasserstoff-Brennstoffzellen erweitern. Bis zum Jahresende sollen alle Transporter vernetzt sein und ab 2026 auch mobile Updates unterstützen. Damit möchte Stellantis nicht nur durch den Verkauf von Fahrzeugen, sondern auch durch vernetzte Dienste Umsatz generieren.Um sein Nutzfahrzeuggeschäft zu stärken, plant Stellantis die Zusammenführung unter einer neuen Geschäftseinheit namens Pro One. Derzeit macht der Geschäftsbereich der Nutzfahrzeuge bereits ein Drittel des Nettoumsatzes von Stellantis aus, mit 1,6 Millionen verkauften Einheiten pro Jahr. Das Ziel ist es, den Umsatz bis 2030 im Vergleich zu 2021 zu verdoppeln und einen Absatzmix von 40 Prozent Elektrofahrzeugen zu erreichen. Zudem sollen mit vernetzten Diensten fünf Milliarden Euro Serviceeinnahmen generiert werden.Die Pläne von Stellantis zeigen, dass das Unternehmen verstärkt auf den Ausbau seines Nutzfahrzeuggeschäfts setzt. Durch die Einführung neuer Modelle und die Erweiterung des Serviceangebots möchte Stellantis seine Position in diesem Marktsegment stärken. Die Fokussierung auf Elektrofahrzeuge und vernetzte Dienste spiegelt den aktuellen Trend in der Automobilindustrie wider, der von einer steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen und digitalen Lösungen geprägt ist.Die Zusammenführung des Nutzfahrzeuggeschäfts unter der Geschäftseinheit Pro One ermöglicht es Stellantis, Synergien zu nutzen und Effizienzgewinne zu erzielen. Durch die Bündelung der Ressourcen und die Fokussierung auf das Nutzfahrzeuggeschäft kann das Unternehmen seine Wettbewerbsposition stärken und die Profitabilität steigern.Insgesamt zeigt die Strategie von Stellantis, dass das Unternehmen den Wandel in der Automobilindustrie aktiv gestaltet und sich auf zukunftsträchtige Geschäftsfelder konzentriert. Mit dem Ausbau des Nutzfahrzeuggeschäfts und dem Fokus auf Elektromobilität und vernetzte Dienste positioniert sich Stellantis als Vorreiter in der Branche und stellt sich den Herausforderungen der Mobilität von morgen.

