DWS verzeichnet trotz schwierigem Marktumfeld starke Nettomittelzuflüsse und stabile Erträge im Q3 2023

Die US-Bank JPMorgan hat DWS nach den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Laut der Analystin Angeliki Bairaktari liegen das bereinigte Vorsteuerergebnis und der Umsatz des Vermögensverwalters über den selbst veröffentlichten Konsensschätzungen. Obwohl der Zufluss von Nettomitteln unter der Konsensschätzung und der vorsichtigeren Prognose der Analystin lag, blieb er dennoch positiv.Die DWS Group GmbH & Co. KGaA hat ihre Quartalszahlen veröffentlicht und berichtet von anhaltenden Nettomittelzuflüssen und stabilen Erträgen in einem schwierigen Marktumfeld. Im dritten Quartal 2023 konnte das Unternehmen Nettomittelzuflüsse ohne Cash-Produkte in Höhe von 1,6 Milliarden Euro verzeichnen, was zu insgesamt 20,8 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten des Jahres führte. Besonders starke Zuflüsse gab es in Xtrackers-Produkte und ESG-Fonds. Die bereinigten Erträge blieben im dritten Quartal stabil bei 666 Millionen Euro, während die bereinigten Kosten um 3 Prozent auf 420 Millionen Euro stiegen. Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) lag im dritten Quartal bei 63,1 Prozent und ist auf Kurs, um die Prognose der DWS für das Jahr 2023 zu erreichen. Der bereinigte Vorsteuergewinn fiel im dritten Quartal um 6 Prozent auf 246 Millionen Euro, während der Konzerngewinn um 2 Prozent auf 147 Millionen Euro stieg. Das verwaltete Vermögen stieg im dritten Quartal marginal auf 860 Milliarden Euro.Die DWS hat im dritten Quartal trotz der schwierigen Marktbedingungen weiterhin Nettomittelzuflüsse generiert. Die bereinigten Erträge blieben stabil, während die bereinigten Kosten saisonbedingt stiegen. Die bereinigte CIR liegt im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr 2023. Das Unternehmen hat außerdem strategische Fortschritte erzielt, darunter die Einführung neuer thematischer Xtrackers-ETFs und eine strategische Allianz mit der BOCHK Asset Management Limited. Die DWS hat sich außerdem mit der amerikanischen Börsenaufsicht SEC geeinigt und ihre Anlagestrategie für Investitionen in europäische Infrastruktur umgesetzt.Die DWS erwartet, dass die bereinigte CIR im Jahr 2023 unter 65 Prozent bleibt. Weitere Informationen zu den Quartalszahlen und den strategischen Fortschritten finden Sie auf der Website der DWS.

