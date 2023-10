Deutsche Bevölkerung zeigt Gelassenheit: Keine Sorgen vor Erdgasmangel im Winter trotz russischem Lieferstopp

Die milde Witterung und Einsparungen haben im vergangenen Winter dafür gesorgt, dass der Stopp der russischen Gaslieferungen keinen Gasmangel verursacht hat. Die Gasversorgungslage hat sich mittlerweile entspannt, aber eine Notlage kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, insbesondere bei anhaltender Kälte. Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur machen sich jedoch zwei Drittel der deutschen Bevölkerung derzeit keine Sorgen über einen möglichen Erdgasmangel im bevorstehenden Winter. Ein Drittel der Bevölkerung plant, weniger zu heizen, wobei die Hauptgründe Geld sparen, Solidarität mit Deutschlands Gasreserven und Klimaschutz sind. Die Mehrheit der Befragten plant jedoch, in diesem Winter genauso viel zu heizen wie im letzten Jahr. In Bezug auf das Duschen plant nur ein Viertel der Befragten, kürzer, seltener oder kälter zu duschen, wobei Geld sparen und Solidarität mit Deutschlands Gasreserven die Hauptmotive sind. Die Mehrheit der Befragten plant, beim Duschen keine Änderungen gegenüber dem letzten Winter vorzunehmen. Die Bundesnetzagentur lobt das Verhalten der Bevölkerung und betont die Bedeutung von Einsparungen beim Gasverbrauch. Die Gasspeicher sind gut gefüllt und Importe sowie Einsparungen sind stabil, aber eine vollständige Entwarnung ist zu früh. Die Kosten für eine Verlängerung der Energiepreisbremsen bis Ende April 2024 werden auf rund 14 Milliarden Euro geschätzt. Die Gas- und Strompreisbremse sind bis Ende Dezember 2023 befristet und können durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestages verlängert werden. Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft warnt vor den hohen Energiepreisen in Deutschland, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gefährden. Laut einer Studie der vbw liegen die Strompreise für die deutsche Industrie im Durchschnitt rund zweieinhalbmal höher als bei Konkurrenten in den USA oder China. Die vbw fordert Entlastungen beim Strompreis, eine Absenkung der Stromsteuer auf das europarechtliche Minimum und den Ausbau erneuerbarer Energien und Stromnetze. Die Gaspreise in Deutschland sind im Vergleich zu den USA und anderen Ländern Amerikas kaum konkurrenzfähig. Die vbw betont die Notwendigkeit von langfristigen Instrumenten, um den Übergang von Erdgas zu Wasserstoff zu ermöglichen. Die Klimaschutzverträge seien ein guter erster Schritt.

Erdgas wird aktuell mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 3,028USD gehandelt.