Kollisionen auf See und Ransomware-Angriffe: Die größten Gefahren für Schifffahrt und Unternehmen

Kollisionen sind laut Allianz die zweithäufigste Ursache für Schifffahrtsvorfälle in den letzten Jahren. Im vergangenen Jahr wurden allein 280 Kollisionsunfälle mit größeren Schiffen gemeldet. Dies entspricht etwa einem von zehn der insgesamt über 3000 gemeldeten Schifffahrtsvorfälle weltweit. Über den Zeitraum von 2013 bis Ende 2022 wurden insgesamt fast 3100 Kollisionen mit Schiffen gemeldet. Damit sind Kollisionen nach Maschinenschäden die zweithäufigste Ursache für Schiffsunfälle weltweit. Glücklicherweise sind Totalverluste von Schiffen nach einer Kollision selten. Im vergangenen Jahr wurden vier solcher Fälle gemeldet, während es in den letzten zehn Jahren insgesamt 30 waren. Die häufigsten Ursachen für Schiffskollisionen sind menschliches Versagen sowie Maschinen-, Ausrüstungs- und Motorschäden. Schlechte Wetterbedingungen können ebenfalls zu Kollisionen auf See beitragen.Die Allianz warnt vor einem besorgniserregenden Anstieg von Cyberangriffen weltweit, insbesondere mit Erpressungssoftware, für das laufende Jahr. Ransomware-Angriffe werden immer häufiger eingesetzt, um persönliche oder sensible Geschäftsdaten zu stehlen und zu erpressen. Dadurch steigen die Kosten und die Komplexität der Vorfälle und das Potenzial für Reputationsschäden nimmt zu. Laut Allianz ist die Zahl der Ransomware-Angriffe allein im ersten Halbjahr 2023 um die Hälfte gestiegen. Die Analyse des Versicherers zeigt, dass die Zahl der Fälle, in denen Daten abfließen, seit Jahren steigt und in diesem Jahr noch weiter ansteigen wird. Absolute Fallzahlen werden jedoch nicht genannt.Die Allianz-Studie deckt sich mit den Erkenntnissen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Ransomware-Angriffe als die größte Bedrohung für Unternehmen und Organisationen bezeichnet. Viele Unternehmen versuchen, sich durch Zahlung des geforderten Lösegeldes freizukaufen. Laut Allianz haben Ransomware-Opfer weltweit in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fast 450 Millionen US-Dollar an Cyberkriminelle gezahlt. Dies entspricht fast den 500 Millionen Dollar des gesamten Vorjahres. Ransomware-Gruppen passen ihre Taktiken und Geschäftsmodelle ständig an und nutzen häufig das Darknet, um Angriffswerkzeuge zu mieten. Doppel- und Dreifach-Erpressungsangriffe sind dabei immer häufiger und für betroffene Unternehmen potenziell folgenreicher und kostspieliger. Ransomware-Angriffe über die Lieferkette sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Ransomware-Strategie.Insgesamt zeigt die Allianz-Studie, dass sowohl Kollisionen im Schiffsverkehr als auch Cyberangriffe mit Erpressungssoftware weiterhin große Herausforderungen darstellen und sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitsrelevante Auswirkungen haben können.

