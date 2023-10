Zeitgleich mit Erreichen neuer Rekordstände bei Gold hat Silber seine Bestmarke bei 26,12 US-Dollar im Frühjahr dieses Jahres gesetzt. Seither herrscht eine Konsolidierung in einem intakten Abwärtstrend, dabei reichten die Verluste zuletzt sogar aus dem seit letzten Jahr laufenden Aufwärtstrend auf 20,69 US-Dollar abwärts. Die Unsicherheiten auf der Weltbühne haben Investoren aber rasch in das Edelmetall zurückspringen lassen, wodurch Silber nun wieder um seinen zuvor gebrochenen Aufwärtstrend kämpft. Ein Wiedereintritt und weitere Kapitalzuflüsse könnten Silber mittelfristig in ein Kaufsignal führen.

