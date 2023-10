NAGA zahlt Wandelanleihen zurück und startet SaaS-White-Label für kuwaitischen Online-Broker

Die NAGA Group AG hat den Großteil ihrer ausstehenden Wandelanleihen zurückgezahlt und führt das erste SaaS-White-Label für einen kuwaitischen Online-Broker ein. Zudem startet das Unternehmen die Funktion "NAGA Communities". Die positive Entwicklung des EBITDA in den letzten Quartalen ermöglichte es NAGA, den Großteil der Wandelanleihen zurückzuzahlen.NAGA erweitert ihr globales Kerngeschäft um ein SaaS-Produkt und startet eine Partnerschaft mit einem regulierten Online-Brokerunternehmen aus Kuwait. Dieses wird die innovative Frontend- und Backend-Technologie von NAGA nutzen, um Social Trading im Nahen Osten anzubieten. Dadurch generiert NAGA zusätzliche Einnahmen in Form von Plattformgebühren sowie transaktionsbasierten und volumengesteuerten Einnahmen.Zusätzlich hat NAGA die Funktion "Communities" entwickelt, die es Super-Influencern, Trading-Ausbildern und Partnern ermöglicht, ihre eigene Social-Trading-Community zu betreiben und zu fördern. Diese Community-Plattform wurde am 20. Oktober in Mexiko eingeführt.Des Weiteren hat NAGA den Großteil der ausgegebenen Wandelanleihen zurückgezahlt und die Konditionen für die verbleibenden Anleihen neu verhandelt. Der Inhaber der Wandelschuldverschreibungen wird sein Wandlungsrecht nicht ausüben, um eine Verwässerung der Altaktionäre zu vermeiden.Die NAGA Group AG hat mit einem institutionellen Investor ein Darlehen ohne Wandlungsrechte aufgenommen, um die Teilrückzahlung der Wandelanleihen zu finanzieren.Die Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich Mitte November 2023 erfolgen. Die Verzögerung wird mit dem Wechsel des Wirtschaftsprüfers und dem höheren Zeitaufwand für die Abschlussprüfung sowie technischen Problemen bei der buchhalterischen Erfassung von Geschäftsvorfällen mit Kryptowährungen begründet.Die NAGA Group AG ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner All-in-One Financial Super App NAGA persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter Aktienhandel, Kapitalanlagen, Krypto-Währungen und eine physische Mastercard. Zudem ermöglicht sie den Austausch mit anderen Händlern und bietet Autokopierfunktionen für erfolgreiche Mitglieder. NAGA ist eine leicht zugängliche und inklusive Gesamtlösung für Fiat- und Krypto-Produkte.

Die The Naga Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,80 % und einem Kurs von 1,182EUR gehandelt.