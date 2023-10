Symrise verzeichnet robustes Umsatzwachstum: Prognose bestätigt, Aktien könnten profitieren!

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise verzeichnet weiterhin eine robuste Nachfrage nach Zusätzen für Getränke, Heimtiernahrung, Feinparfümerie und kosmetischen Wirkstoffen. Im Zeitraum von Januar bis September stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 3,61 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 7,4 Prozent aus eigener Kraft, wenn Wechselkurseffekte und Unternehmensverkäufe ausgeklammert werden. Analysten hatten etwas höhere Umsatzerwartungen. Der schwächere Eurokurs bremst jedoch das Umsatzwachstum des Unternehmens. Für das Gesamtjahr erwartet Symrise weiterhin ein Wachstum aus eigener Kraft von fünf bis sieben Prozent.Das Unternehmen bestätigte sein Jahresziel einer Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 20 Prozent. Zur Gewinnentwicklung äußerte sich Symrise erst wieder zur Vorlage der Jahreszahlen.Symrise konnte in den ersten neun Monaten des Jahres ein organisches Umsatzwachstum von 7,4 Prozent verzeichnen. Der Konzernumsatz stieg aufgrund von Portfolio- und Wechselkurseffekten um 3,3 Prozent auf 3,61 Milliarden Euro. Besonders die Regionen Lateinamerika und Europa, Afrika und der Mittlere Osten trugen zu diesem Wachstum bei. Das Segment Taste, Nutrition & Health steigerte den Umsatz organisch um 9,5 Prozent, während das Segment Scent & Care ein organisches Wachstum von 4,1 Prozent verzeichnete.Symrise bestätigte seine Umsatz- und Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr 2023. Das Unternehmen strebt ein organisches Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent an und erwartet eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 20 Prozent. Langfristig plant Symrise, den Konzernumsatz bis 2028 auf 7,5 bis 8,0 Milliarden Euro zu steigern, mit einem jährlichen organischen Wachstum von fünf bis sieben Prozent. Die EBITDA-Marge soll sich in einem Zielkorridor von 20 bis 23 Prozent bewegen.Das Analysehaus Jefferies bestätigte die Einstufung für Symrise nach den Umsatzzahlen mit "Buy" und einem Kursziel von 120 Euro. Das Unternehmen sei im dritten Quartal aus eigener Kraft stärker gewachsen als erwartet, was die Aktien stützen könnte.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 93,54EUR gehandelt.