Verpackungsindustrie kritisiert EU-Pläne: Flut von Hartplastik droht!

Die Verpackungsindustrie kritisiert das Vorhaben der Europäischen Kommission zur Verpackungsrichtlinie. Die European Paper Packaging Alliance (EPPA) warnt vor einer Flut von Hartplastikprodukten auf den europäischen Märkten, die letztendlich in den Flüssen, Meeren und Deponien landen würden. Auch andere Verbände äußerten sich kritisch zu den Reformvorschlägen der Kommission. Der Vorschlag sieht vor, dass Unternehmen einen gewissen Anteil ihrer Produkte in wiederverwendbaren Verpackungen anbieten müssen. Zudem soll ein verpflichtendes Pfandsystem für Kunststoffflaschen eingeführt und eine verbindliche Quote für den Anteil an recyceltem Material in neuen Kunststoffverpackungen festgelegt werden. Die Kommission strebt an, bis 2040 15 Prozent weniger Verpackungsmüll pro Staat und pro Kopf im Vergleich zu 2018 zu produzieren. Bereits 2030 sollen alle Verpackungen recycelbar sein. Die Verpackungsindustrie argumentiert, dass wiederverwendbare Verpackungen mehr Wasser verbrauchen, weniger hygienisch sind und höhere Kosten und CO2-Emissionen verursachen würden. Umweltschützer begrüßen den Vorschlag der Kommission, fordern jedoch noch strengere Maßnahmen. Der Europäische Umweltverband EEB fordert schärfere Richtlinien für alle Arten von Einwegverpackungen. Die europäische Verbraucherorganisation ANEC hingegen unterstützt die Vorschläge der Kommission, da sie Verbesserungen für Umwelt und Verbraucher versprechen.Wirtschaftsminister Robert Habeck plant, die deutsche Industrie zu unterstützen und setzt dabei auch auf staatliche Gelder. Das Ziel ist es, die Industrie in ihrer ganzen Vielfalt zu erhalten, von großen Unternehmen bis hin zu kleinen Betrieben, von Maschinenbau bis Raumfahrt. Habeck fordert eine Überprüfung der bisherigen finanzpolitischen Spielregeln wie der Schuldenbremse. Die Industriepolitik zeigte sich bisher vor allem in Milliardenförderungen für Chipfabriken. Habeck betont die Bedeutung des Mittelstands und widerspricht Forderungen, auf energieintensive Industrien zu verzichten. Der Verband der Familienunternehmen kritisiert jedoch, dass viele der Vorhaben an ihren Bedürfnissen vorbeigehen. Die Lageanalyse der Branche zeigt eine schlechte Situation aufgrund der geopolitischen Lage, der teuren Transformation zu einer CO2-neutralen Industrie, vernachlässigter Infrastruktur, mangelnder Digitalisierung und hoher Bürokratie. Der Industrieverband BDI warnt vor einer Abwanderung von Unternehmen ins Ausland aufgrund hoher Energiepreise und Fachkräftemangel. Habeck plant staatliche Fördermittel in Höhe von 50 Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren. Er fordert einen Ausbau erneuerbarer Energien, günstigere Strompreise und weniger Bürokratie. Die Arbeitskräftelücke wird als Wachstumsproblem für Deutschland betrachtet, daher plädiert Habeck für gezielte Anreize, um ältere Arbeitnehmer im Job zu halten und zugewanderte Arbeitskräfte zu unterstützen. Habeck hält die Schuldenbremse für veraltet, betont jedoch, dass der Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode gilt.Die weltweite Zerstörung von Wäldern hat im vergangenen Jahr zugenommen. Laut einem Bericht von wissenschaftlichen Organisationen und zivilen Verbänden wurden 2022 insgesamt 6,6 Millionen Hektar Wälder vernichtet, eine Fläche fast so groß wie Bayern. 96 Prozent davon wurden in tropischen Regionen zerstört. Das Ziel, die Waldvernichtung bis 2030 zu beenden und 350 Millionen Hektar geschädigte Landschaften und Wälder wiederherzustellen, wurde nicht erreicht. Landwirtschaft, Straßenbau, Brände und kommerzielles Holzfällen sind die Haupttreiber der Zerstörung. Die globale Bruttoabholzung lag 2022 um 21 Prozent über dem Wert, der erforderlich wäre, um die Entwaldung bis 2030 zu stoppen. Die Datenlage zu den weltweiten Wiederherstellungsbemühungen der Wälder ist schlecht, ebenso fehlt ein globaler Überblick über die natürliche Walderholung. Die Autoren des Berichts fordern Regierungen auf, Anreize für Unternehmen zu schaffen, um Wälder zu schützen, nachhaltig zu bewirtschaften und wiederherzustellen.

