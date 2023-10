Bundesagrarminister Özdemir fordert: Kein Mindesthaltbarkeitsdatum für haltbare Lebensmittel!

Bundesagrarminister Cem Özdemir hat vorgeschlagen, dass lang haltbare Lebensmittel wie Tee, Reis oder Honig kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr haben sollten. Seiner Meinung nach ist es sinnlos, dass diese Produkte ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, da sie über einen längeren Zeitraum haltbar sind. Özdemir möchte, dass die EU-Kommission verbindliche Regelungen für die Europäische Union vorschlägt, um weniger Lebensmittelverschwendung zu erreichen. Laut Angaben der Kommission werden in der EU jährlich fast 59 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle produziert, was etwa 130 Kilogramm pro Kopf entspricht.Im Gazastreifen sind seit Samstag 54 Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen. Allerdings sind diese Lieferungen laut Tamara Alrifai, der Kommunikationschefin des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), nicht ausreichend. Es fehlt vor allem der dringend benötigte Treibstoff für Generatoren. Stattdessen wurden Reis und Linsen geliefert, die jedoch Wasser und Gas zum Kochen erfordern. Vor der Eskalation des Konflikts kamen täglich 500 Lastwagen in den Gazastreifen, darunter mindestens 100 mit Treibstoff und Nahrungsmitteln.Die israelische Luftwaffe hat erneut Hunderte Ziele im Gazastreifen bombardiert und dabei mehrere Kommandeure der Hamas getötet. Israel führt eine "großangelegte Operation zur Zerschlagung der terroristischen Kapazitäten der Hamas" durch. Die Hamas ihrerseits fordert die Freilassung von Geiseln im Austausch gegen Treibstoff und Medikamente. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor der prekären Versorgungslage im Gazastreifen, insbesondere dem Wassermangel. Pro Person stehen nur noch drei Liter Wasser pro Tag zur Verfügung, während der minimale Bedarf bei 15 Litern liegt. Toiletten sind ein großes Problem, und Krankenhäuser benötigen dringend Treibstoff für Generatoren und Entsalzungsanlagen.Israel hat sich bereit erklärt, die Bodenoffensive im Gazastreifen zu verschieben, um Gespräche über die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen. Voraussetzung dafür ist die Freilassung aller Frauen und Kinder. Es befinden sich noch mindestens 220 Geiseln in den Händen militanter Palästinenser. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert Israel auf, das Kriegsrecht und humanitäre Grundsätze einzuhalten und die Versorgung von Krankenhäusern im Gazastreifen mit Strom sicherzustellen. Katar appelliert an Israel, das Bombardement einzustellen und das Blutvergießen zu stoppen. Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, kritisiert die Bedenken in Deutschland gegenüber Israels Einsatz im Gazastreifen und betont die Solidarität mit Israel und Juden in Deutschland.

Reis wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,10USD gehandelt.