Bike24 reduziert Umsatzprognose für 2023 um 16% - Fokus auf Profitabilität statt Wachstum

Die Bike24 Holding AG hat ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 reduziert. Aufgrund der anhaltend niedrigen Konsumstimmung und der geopolitischen Verwerfungen hat das Unternehmen beschlossen, den Fokus auf Profitabilität statt auf Umsatzwachstum zu legen. Im dritten Quartal konnte die Profitabilität im Rahmen der Planung gehalten werden, während der Umsatz nicht wie erwartet entwickelt hat. Auch für das vierte Quartal plant das Unternehmen, die Profitabilität in den Vordergrund zu stellen. Die im Juli angepasste Prognose ging von einem Umsatzrückgang von -10% bis -5% im Geschäftsjahr 2023 aus. Nun rechnet das Unternehmen mit einer Umsatzveränderung von -16% bis -11% gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bleibt unverändert bei -1% bis +1%. Die finalen Zahlen für das dritte Quartal werden am 2. November 2023 veröffentlicht.Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte die Bike24 Holding AG ihre operative Profitabilität steigern. Im dritten Quartal 2023 wurde ein Umsatzrückgang von -16% gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnet. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich jedoch auf 3,9% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Zubehörgeschäft ist weiterhin der wichtigste Umsatztreiber des Unternehmens, obwohl der Anteil der Komplettradverkäufe gestiegen ist. Die niedrige Konsumstimmung und Überkapazitäten in bestimmten Segmenten haben zu der negativen Umsatzentwicklung beigetragen.Um das aktuelle Marktumfeld widerzuspiegeln, hat das Management von BIKE24 die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Statt eines Umsatzrückgangs von -10% bis -5% wird nun ein Rückgang von -16% bis -11% erwartet. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bleibt unverändert. Das Unternehmen strebt weiterhin an, seine Vorräte bis zum Jahresende auf 75 Millionen Euro zu reduzieren und verfügt über Zahlungsmittel in Höhe von knapp 17 Millionen Euro.Die Bike24 Holding AG ist eine der führenden europäischen E-Commerce-Plattformen für Fahrräder. Das Unternehmen konzentriert sich auf Profitabilität und finanzielle Stabilität, um sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten. Trotz der angepassten Umsatzprognose bleibt das Unternehmen zuversichtlich, seine Ziele zu erreichen. Die endgültigen Finanzzahlen für das dritte Quartal werden am 2. November 2023 veröffentlicht.

Die Bike24 Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 1,570EUR gehandelt.