ElringKlinger AG verzeichnet leichtes Wachstum im dritten Quartal 2023 und passt Umsatzprognose an

ElringKlinger AG hat vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 451,6 Mio. EUR, was einem leichten organischen Wachstum von 0,7 % entspricht. Für die ersten neun Monate beliefen sich die Umsatzerlöse auf 1.408,1 Mio. EUR, ein Wachstum von 5,9 %. Das bereinigte EBIT verbesserte sich im dritten Quartal auf 22,7 Mio. EUR, was einer bereinigten EBIT-Marge von 5,0 % entspricht. In den ersten neun Monaten betrug das bereinigte EBIT 73,9 Mio. EUR, mit einer bereinigten EBIT-Marge von 5,2 %.Der Vorstand von ElringKlinger hat aufgrund höherer S&P-Markterwartungen die Umsatzguidance für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Der Branchendatenanbieter S&P Global Mobility hat die Erwartungen für die globale Light-Vehicle-Produktion zuletzt auf ein Plus von 7,5 % erhöht. Aufgrund von veränderten Kundenabrufen zum Jahresende hat ElringKlinger nun eine reduzierte Umsatzerwartung. Das Unternehmen geht nun davon aus, ein organisches Umsatzwachstum von rund 3 bis 5 % auszuweisen. Die Erwartungen für das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr 2023 bleiben unverändert bei einer Marge von rund 5 %.Weitere Kennzahlen zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung. Der operative Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf 11,7 Mio. EUR und die Nettofinanzverbindlichkeiten konnten auf 366,3 Mio. EUR reduziert werden. Die Verschuldungskennzahl Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA sank auf 1,8.ElringKlinger wird die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal 2023 am 7. November 2023 veröffentlichen. Das Unternehmen ist ein unabhängiger Zulieferer für die Automobilindustrie und bietet innovative Produktlösungen für alle Antriebsarten. Mit Leichtbaukonzepten und Batterie- und Brennstoffzellentechnologie positioniert sich ElringKlinger als Spezialist für Elektromobilität. Das Unternehmen beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit.

Die ElringKlinger Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 4,938EUR gehandelt.