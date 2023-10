Barbie-Film sorgt für Umsatzboom: Mattel verzeichnet kräftigen Anstieg und plant weitere Blockbuster

Der Spielzeughersteller Mattel konnte im vergangenen Quartal einen kräftigen Umsatzanstieg verzeichnen, der hauptsächlich auf den Erfolg des "Barbie"-Films zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn sank jedoch von 290 auf 146 Millionen Dollar, was auf eine Steuer-Rückstellung in Höhe von 212 Millionen Dollar zurückzuführen ist.Der "Barbie"-Film, der im Sommer gestartet wurde, spielte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein und trug somit maßgeblich zum Umsatzwachstum bei. Die Aufmerksamkeit, die der Film erzeugte, führte auch zu einem Anstieg der Spielzeugverkäufe. Mattel-Chef Ynon Kreiz bezeichnete den Film als "Kulturphänomen".Trotz des erfolgreichen Quartals bleibt Mattel für das Weihnachtsgeschäft vorsichtig. Das Unternehmen stellte lediglich einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau von gut 5,4 Milliarden Dollar für das Jahr 2023 in Aussicht. Mattel verweist auf die unsichere Konjunkturlage als Grund für die vorsichtige Prognose. Die Aktie des Unternehmens fiel daraufhin im nachbörslichen Handel um mehr als acht Prozent.Der Erfolg des "Barbie"-Films führte zu einem Anstieg des Umsatzes in der Puppen-Sparte um 27 Prozent im Jahresvergleich. Dies ist bemerkenswert, da diese Sparte in den letzten Jahren aufgrund des Trends zu digitalen Spielen oft schwächelte. Der Film wird voraussichtlich rund 125 Millionen Dollar in die Kassen von Mattel spülen.Mattel plant, sich von einem reinen Spielzeughersteller zu einem Unterhaltungskonzern weiterzuentwickeln. Es wurden bereits mehr als ein Dutzend weitere Filme über Mattel-Spielzeuge angekündigt, darunter Filme über Hot-Wheels-Autos und Polly-Pocket-Figuren. Mattel-Chef Ynon Kreiz betonte, dass nicht jeder Film so erfolgreich wie "Barbie" sein wird, aber man werde sie mit denselben Ansätzen angehen.Insgesamt konnte Mattel im vergangenen Quartal einen Umsatzanstieg verzeichnen, nachdem das Unternehmen in den vorherigen Quartalen mit Umsatzrückgängen zu kämpfen hatte. Der Gewinnrückgang ist größtenteils auf eine Steuer-Rückstellung zurückzuführen. Trotz des erfolgreichen Quartals bleibt Mattel für die Zukunft vorsichtig und verweist auf die unsichere Konjunkturlage.

Die Mattel Aktie wird aktuell mit einem Minus von -8,92 % und einem Kurs von 17,36USD gehandelt.