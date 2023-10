Zu den Aufgaben einer jeden Börsengesellschaft gehört es, Aktionäre und potenzielle Investoren über Strategie, Ziele und Entwicklung des Unternehmens zu informieren. Gemeint sind damit nicht nur Pflichtmitteilungen wie Quartalsberichte. Auch Präsentationen können im Rahmen von Anlageentscheidungen nützliche Hintergrundinformationen liefern. Bei Adcore gibt es diese Einblicke in der Publikation „Adcore’s Investor Presentation“. Ein Update der Präsentation (Oktober 2023) kann jetzt auf der Investors-Website des Unternehmens (www.adcore.com/investors) als PDF-Format (englisch) angefragt werden.

Adcore ist in den Bereichen des E-Commerce und der digitalen Werbung tägig. Konkret bietet die Gesellschaft seinen Kunden KI-gestützte und Cloud-basierte Apps und Services zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle ihrer digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten an. Adcore wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als sechzig Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Tel Aviv (Hauptsitz), Toronto, Melbourne, Hongkong und Shanghai. Das an der Toronto Stock Exchange gelistete Unternehmen ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Hintergründe zum Markt und zum Unternehmen

Die „Investor Presentation“ informiert über Markt, Strategie, Wettbewerb und Geschäftsentwicklung von Adcore. Beleuchtet wird das globale Wachstumspotenzial im Markt für digitale Werbung ebenso, wie die sich daraus ergebenden Chancen des Unternehmens. In der Präsentation sind auch Informationen zur Aktie sowie eine Tabelle mit Bewertungskennziffern von diversen Wettbewerbern enthalten.

Zudem gibt die Edition Aufschluss, wie sich Umsatz, Bruttomarge, adjustiertes operatives Ergebnis (Ebitda) und Working Capital in den vergangenen vier Quartalen (Q3 2022 bis Q2 2023) entwickelt haben.

Apropos Geschäftsentwicklung: Im zweiten Quartal 2023 steigerte Adcore den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 33 Prozent auf 6,9 Millionen kanadische Dollar (CAD). Damit wurde die ursprüngliche Prognose übertroffen. Die Bruttomarge lag im vergangenen Quartal bei 43 Prozent und entsprach damit der Prognose. Der Umsatz wuchs über alle Regionen: In Nordamerika erhöhten sich die Erlöse um 16 Prozent, in der Region EMEA (Europa-Arabien-Afrika) um 50 Prozent und in der Region APAC (Asien-Pazifik) um 29 Prozent. Omri Brill, CEO von Adcore, rechnet weiterhin mit einer positiven Entwicklung: „Da wir den Schwerpunkt auf Effizienz und Produktivität legen, verbessert sich unser Endergebnis weiter, und wir erwarten ein starkes zweites Halbjahr.“