Heute tagt die Europäische Zentralbank und auch das ist immer für Überraschungen gut. Und in den USA drehen sich politische Abstimmungen seit Tagen nur noch darum, einen geeigneten Kandidaten für den Vorsitz des Repräsentantenhauses zu finden, nicht aber um konkrete Beschlüsse. Ein politischer Durchbruch im Kongress könnte aber genau das sein, worauf die Börsen gerade warten. Im Moment sieht es aber nicht danach aus.

Die Anleger sind sich absolut sicher, dass die EZB heute den Leitzins nicht anrühren wird. Unsicherheit besteht aber hinsichtlich ihres geldpolitischen Ausblicks, vor allem wegen der Unwägbarkeiten der Auswirkungen der Krise im Nahen Osten. Die Energiepreise sind abermals ein wichtiges und zugleich unberechenbares Puzzleteilchen in den geldpolitischen Abwägungen. Die EZB könnte heute einen Pfad zeichnen über den geplanten Umgang mit ihrer mittlerweile auf 1,7 Billionen Euro angeschwollenen Bilanz. Will die EZB überzeugend gegen die Inflation vorgehen, ist diese eigentlich viel zu groß und muss verkleinert werden. Die Frage ist nur, wie sie das bewerkstelligen will.