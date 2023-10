Die Deutsche Bank könnte mehr Geld an die Aktionäre ausschütten als bisher geplant. Finanzvorstand James von Moltke nannte gestern als Grund die Verringerung der Bilanzrisiken. Dadurch wird die Bank angesichts der regulatorischen Anforderungen künftig weniger Eigenkapital benötigen, was die Eigenkapitalrendite erhöhen dürfte. Damit setzt die Bank drei Milliarden Euro Eigenkapital frei, das sie für weitere Investitionen und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre nutzen kann. Inwieweit die Bank die geplanten Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen könnte, wurde noch nicht veröffentlicht. Bisher kündigte die Bank an, bis zum Jahr 2025 acht Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktie reagierte mit einem Tagesplus von gut 8 Prozent.

