DAX - EZB-Leitzinsentscheid im Fokus

Am heutigen Donnerstag steht vor allem der EZB-Leitzinsentscheid im Fokus, der um 14:15 Uhr erwartet wird. Analysten sehen hier einen unveränderten Leitzins, alles andere wäre eine Überraschung. Um 14:30 Uhr stehen zudem das US-BIP für das 3. Quartal sowie US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Um 14:45 Uhr wird die EZB-Pressekonferenz erwartet.

Bei den Einzelaktien stehen unter anderem Boston Scientific, Canon, CMS Energy, Digital Realty Trust, First Citizens BancShares, FORTEC Elektronik, Harley-Davidson, HelloFresh, Honeywell und Intel im Blick.

Geopolitisch stehen weiterhin die Kriege in der Ukraine sowie im Gaza-Streifen im Fokus. Die israelische Bodenoffensive steht weiterhin bevor. Ein weiterer Konflikt könnte sich in Asien entwickeln. Die Spannungen zwischen den Philippinen und China nehmen dort weiter zu. US-Präsident Joe Biden hat China vor „gefährlichen und rechtswidrigen Aktivitäten“ gegenüber den Philippinen gewarnt. „Jeder Angriff auf den US-Verbündeten würde den gegenseitigen Verteidigungsvertrag mit Manila auslösen“ so Biden.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 14.780 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 14.800, 14.900, 15.000, 15.100, 15.200, 15.250, 15.300 und 15.400, nach unten bei 14.700, 14.610 und 14.500 Punkten. Gaps nach unten bei 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts, mit einer kurzen Erholung von Anfang Oktober bis Mitte Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat September: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)