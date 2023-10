Das Karriereportal praktischArzt kooperiert mit den JOBMEDI Berufsinformationsmessen

Mannheim (ots) - praktischArzt, das Info- und Karriereportal für

Medizinstudenten, Ärztinnen und Ärzte und die JOBMEDI - der wohl größten

Berufsinformationsmesse für Gesundheit, Pflege und Soziales stellen wichtige

Anlaufstellen bei der Karriereplanung im Gesundheitswesen dar. Seit Oktober 2023

sind daher die pA Medien GmbH und der Veranstalter der JOBMEDI Messen, JF

MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG aus Osnabrück eine entsprechende Kooperation

eingegangen.



"Spannende Kooperation mit riesigem Potenzial"





"Gesundheit, Pflege und Soziales" - das ist die Devise der JOBMEDI Messen. EineBerufsinformationsmesse, die seit 13 Jahren ausschließlich Berufe imGesundheitswesen, im Sozialwesen und aus der Pflege ins Rampenlicht stellt. EineBranche, die aufgrund demografischer Entwicklung mit zunehmendenFachkräfteengpässen in den kommenden Jahren zu kämpfen hat.Die JOBMEDI (https://jobmedi.de/) setzt auf das persönliche Gespräch, einübersichtlich gestaltetes Angebot, die branchenübergreifende Vernetzung undfachspezifische Informationen. Dass der persönliche Kontakt zueinander bei derBerufs- und Arbeitgeberwahl auch in einer digitalen Welt überaus wichtiggeblieben ist, wird an den steigenden Besucherzahlen deutlich. Mitdeutschlandweit drei Messestandorten (Essen, Hannover und Berlin) erreicht dieJOBMEDI rund 15.000 Besucher/-innen und zählt längst zu einem der größtenProjekte, welches auf Berufsperspektiven im Gesundheitswesen, in der Pflege undim Sozialwesen spezifiziert ist.Die pA Medien GmbH betreibt die Online-Portale praktischArzt(https://www.praktischarzt.de/) und Medi-Karriere(https://www.medi-karriere.de/) . Auch sie bringt mit ihren Karrieremagazinenund ihren Stellenbörsen Arbeitgeber im Gesundheitswesen mit Auszubildenden,Ärzten/-innen und medizinischen Fachkräften zusammen.Timo Krasko, Geschäftsführer der pA Medien GmbH, sieht in Karrieremessen großesPotenzial und freut sich über die Kooperation mit JOBMEDI: "Gut besuchteKarrieremessen mit Fokus auf das Gesundheitswesen sind Mangelware. Dabei gebensie Interessierten großartige Möglichkeiten, potenzielle Arbeitgeber in Personakennenzulernen und Fragen stellen zu können. Für uns ist die JOBMEDI als größteBerufsinformationsmesse für die Fachbereiche Gesundheit, Pflege und sozialesdaher ein spannender Kooperationspartner, den wir gerne unterstützen. Zuletzthabe ich persönlich das Event im September in Essen besucht und war begeisternvon dem Andrang."Auch Pamela van der Geest, Projektleiterin hinter den JOBMEDI Messen, siehtviele Schnittmengen in der Kooperation: "Die Portale praktischArzt undMedi-Karriere sind mit ihren Stellenmärkten eine super Ergänzung für unsereBerufsinformationsmessen für Gesundheit, Pflege und Soziales und bieten einenechten Mehrwert für unsere Webseiten-Besucher. Wir freuen uns ebenso über dieMöglichkeit unsere Events bei unserem Partner zu präsentieren und dortBesucherinnen und Besucher als auch mögliche neue Aussteller zu erreichen."Über die pA Medien GmbH:Die pA Medien GmbH betreibt die Online-Portale praktischArzt und Medi-Karrieremit monatlich über zwei Millionen Besuchern/-innen. Sie stellen eine Kombinationaus Stellenbörse und Karriereportal dar. Die Webseiten kombinieren Informations-und Karriereportale mit Stellenmärkten für Ärzte/innen, Medizinstudierende undalle sonstigen Berufe im Gesundheitswesen.Über JOBMEDI:Mit Krankenhäusern und Kliniken, Senioreneinrichtungen, dem Öffentlichen Dienst,Bildungsträgern, Hochschulen und Universitäten usw., die in jedem Jahr auf denJOBMEDI Messen ausstellen, ist die JOBMEDI für Besucher/-innen das beruflicheSchlaraffenland. Echte Arbeitsplätze, Weiter- und Fortbildungsangebote,Ausbildungsplätze, Studienmöglichkeiten und Informationen zu allen Bereichen derBranche laden ein, die eigene Karriere zu beflügeln. Dabei spielt es keineRolle, ob man als Besucher/-in zu den Fachkräften zählt und im Berufslebensteht, einen Ausbildungsplatz sucht, sich weiter- oder fortbilden möchte,arbeitssuchend ist, sich einen oder mehrere der interessanten Vorträge anhörenmöchte oder sich mit Kollegen/-innen aus der Branche austauschen will: DieJOBMEDI spricht alle an. Der Besuch der Messen ist kostenlos und für alleInteressierten zugänglich. Die JOBMEDI Messen bieten Perspektiven für alleAltersklassen und beziehen sich auf das Angebot im Gesundheits-, Pflege- undSozialwesen.Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstraße 9, 68309 MannheimTelefon: +49 (0) 0621 180 64 150E-Mail: mailto:kontakt@praktischarzt.deJF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KGPamela van der Geest, Projektleiterin JOBMEDIHermann-Ehlers-Straße 16/18Telefon: +49 (0) 541 33 09 79 36E-Mail: mailto:p.vandergeest@freitasmessen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156596/5634736OTS: pA Medien GmbH