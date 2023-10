"PIZZA WITH PURPOSE" DIE SHAQ-A-RONI KOMMT NACH DEUTSCHLAND

London (ots/PRNewswire) - -SIE IST SO GROSS, DASS MAN SIE SICH GERNE MIT ANDEREN

TEILT-



Papa Johns führt heute seine meistverkaufte Pizza with Purpose, die Shaq-a-Roni,

ein und beginnt damit die erste weltweite Produkteinführung für den

Pizza-Hersteller.Die Shaq-a-Roni wurde in Partnerschaft mit dem in die

Basketball-Hall of Fame aufgenommenen Spieler und Vorstandsmitglied sowie

Franchisenehmer von Papa Johns, Shaquille O' Neal, entwickelt. Sie übertrifft

die Erwartungen an Größe, Geschmack und Preis-Leistung und ist ab Dienstag, dem

24. Oktober bis Sonntag, dem 31. Dezember, in Deutschland erhältlich.



GLOBALES DEBUT In den letzten drei Jahren hat Papa Johns durch den Verkauf der

Shaq-a-Roni-Pizza über 9 Millionen US-Dollar für gemeinnützige Organisationen

gesammelt. Angesichts des weit verbreiteten Erfolgs und des Engagements des

Unternehmens für den Aufbau von Gemeinschaften bringt Papa Johns die Pizza in

ihrem vierten Jahr auf die ganze Welt, mit dem klaren Ziel, junge Unternehmer

und unsere zukünftigen Führungskräfte zu unterstützen.