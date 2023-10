Mit dem Bohrloch GTCM23-055 ist es Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS) gelungen, die goldhaltige Campbell-Scherung im Bereich der alten Con-Mine auf einer Länge von 60 Metern zu durchschneiden. Die Scherung wurde in einer Bohrtiefe von 2.075 Meter erreicht und das Bohrloch bis auf eine Gesamttiefe von 2.135 Meter vorangetrieben.

Gold Terra Resource hat das Bohrloch konzipiert, um eine Goldmineralisierung unterhalb der Untertageanlagen der stillgelegten Con-Mine auf dem Grundstück Con Mine Option (CMO) zu erproben. Diese Liegenschaft kann von einer Tochter der Newmont Corporation erworben werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Sie wurden im Herbst 2021 in der entsprechenden Optionsvereinbarung festgelegt.

Innerhalb des 60 Meter langen Abschnitts Campbell Shear (CS) weisen etwa 30 Meter innerhalb der Fußwand der Struktur ein starkes Schergefüge, eine Serizit-Alteration, eine ausgeprägte Quarzaderung und eine typische 1 bis 5%ige Sulfidmineralisierung einschließlich Pyrit, Pyrrhotit und Spuren von Sphalerit, Stibnit und Arsenopyrit auf. Eine mineralisierte laminierte Quarzader, die auf 2.116 Meter Tiefe durchschnitten wurde, enthält feine Flecken mit sichtbarem Gold. Proben aus dieser Zone wurden zur Laboranalyse eingeschickt. Ihre Ergebnisse stehen allerdings noch aus.

Abschnitt, der den Campbell Shear-Intervall zeigt

Sichtbares Gold auf einer Länge von 50 Zentimeter

Das Bohrloch durchteufte zwischen 1.500 und 2.075 Meter zunächst massive mafische vulkanische Ströme. Ab 2.075 Meter beginnt dann die Campbell-Scherstruktur. Sie reicht bis in eine Tiefe von 2.135 Meter. Der Bereich zwischen 2.093 und 2.105 Metern enthält Schiefer und kleine Abschnitte von Quarz- und Karbonat-Adern mit lokaler Sulfidmineralisierung und Serizit-Alteration.

Zwischen 2.105 und 2.135 Meter ist der Schiefer gut entwickelt und zu 30 bis 50 Prozent mit Quarzadern durchsetzt. Sie sind zwischen 15 und 50 Zentimeter breit und weisen eine durchgehende Sulfidmineralisierung (2-5 Prozent) auf. Sichtbares Gold enthielten die Bohrkerne in 2.116,5 Meter Tiefe, wo eine 50 Zentimeter lange Quarzader durchschnitten wurde. Im Schlussteil des Bohrlochs zwischen 2.135 und dem Ende des Bohrlochs bei 2.228 Meter treten massive Vulkanite, die mit Sedimenten vermischt sind, wieder stärker auf.



Bohrkerne der Bohrung GTC23-055

Gerald Panneton, der Chairman und CEO, zeigte sich sehr erfreut über die Bohrung. Er sagte: „Es ist ein großer technischer Erfolg, dass wir einen 30 Meter langen Abschnitt mit markanten Quarzgängen und Sulfidmineralisierungen sowie sichtbarem Gold gefunden haben. Beim Vergleich unseres Abschnitts mit historischen Abschnitten in den nächstgelegenen Untertagebohrungen, wie etwa im historischen Loch 7940, sehen wir große Ähnlichkeiten mit dem aktuellen Abschnitt etwa 250 Meter darüber. Dies ist ein Hinweis auf die Fortsetzung der Goldmineralisierung innerhalb der Scherschicht unterhalb der ehemaligen Con-Mine, in der 5,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t gefördert wurden. Wir werden nun von unserem Ursprungsbohrloch aus weitere Abschnitte in einem Radius von 50 bis 100 Metern seitlich und schließlich neigungsaufwärts von unserem erfolgreichen ersten Abschnitt hinzufügen."

