Renten-Erhöhung bei Canada Life (FOTO)

Köln (ots) - Kunden von Canada Life können sich ab sofort über höhere Renten

freuen. Der Lebensversicherer erhöht dafür den Zinssatz für die Berechnung einer

Standardrente in seinen Altersvorsorge-Lösungen um 0,3 Prozentpunkte. Er steigt

damit von 3,15 % auf 3,45 %. Dies gilt für alle Fondspolicen mit aufgeschobenem

Renteneintritt außer der Sofortrente von Canada Life. Wer ab jetzt in die

Rentenzahlung einsteigt oder kurz davor steht, profitiert davon besonders. So

steigt die Monatsrente in einem Beispiel-Vertrag für GENERATION private plus,

einer Rentenversicherung der dritten Schicht, von 1.158,20 auf 1.202,16 Euro.

Das entspricht einem Zuwachs von 3,80 %.



"Die höheren Zinsen am Kapitalmarkt machen unsere Rentenerhöhungen möglich,"

erklärt Dr. Igor Radovic, Direktor Produkt- und Vertriebsmanagement Canada Life.

"Als Fondspolicen-Anbieter können wir die besseren Marktbedingungen schnell an

unsere Kunden weitergeben. Damit stärken wir ihre lebenslange Rente!"