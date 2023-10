FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Starke Kursschwankungen haben am Donnerstag den Handel mit Befesa-Aktien geprägt. Nachdem der Recycler industrieller Reststoffe am Morgen die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hatte, sackten die Papiere in den ersten Handelsminuten um fast neun Prozent ab, machten die Verluste aber rasch wett und stiegen zuletzt um knapp fünf Prozent auf 27 Euro.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer