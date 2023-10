Jamie Dimon: Fed-Prognosen zur Wirtschaft zu 100 Prozent falsch

Und weiter: "Ob die gesamte Kurve um 100 Basispunkte ansteigt, darauf sollte man vorbereitet sein. Ich weiß nicht, ob es passieren wird." Dimon wies darauf hin, dass die Inflation im April 2022 bei 8,3 Prozent lag und sich ihrem Höchststand von 9,1 Prozent im Juni 2022 näherte. Im Jahr 2021 hatte die Fed dagegen vorausgesagt, dass der Verbraucherpreisindex für 2022 zwischen 2,5 und drei Prozent liegen würde.

"Die Fiskalausgaben sind so hoch wie noch nie in Friedenszeiten und es herrscht das Gefühl der Allmacht, dass die Zentralbanken und Regierungen das alles in den Griff bekommen können. Ich bin vorsichtig, was das nächste Jahr angeht", fügte er hinzu. Dimon vergleicht die derzeitige Situation, die durch eine hohe Inflation und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums gekennzeichnet ist, mit der Stagflation der 1970er-Jahre. Seine Kunden warnt er bereits seit Wochen, sich auf ein Worst-Case-Szenario mit einem Leitzins von sieben Prozent einzustellen.

Tipp aus der Redaktion: Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt es Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang und nur jetzt: 50 Prozent Rabatt auf alle Laufzeiten. Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion