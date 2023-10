IWF-Chefin warnt Welt: Anschnallen! Kommen Sie alle zur Besinnung!

"Wir leben zweifellos in einer Welt, die anfälliger für Erschütterungen ist. Und das erfordert, dass sich die Länder an diese Welt anpassen, anstatt so zu tun, als ob sie nicht existierte", sagte Kristalina Georgieva auf der Future Investment Initiative in Riad.

Georgieva bezeichnete den Konflikt im Nahen Osten als "tragisch" und warnte davor, dass weitere globale Spannungen einer ohnehin fragilen globalen Erholung von der Pandemie schaden würden. "[In der] unsicheren Welt, in der wir leben, ist das Wachstum langsam und wird auch in den kommenden Jahren langsam bleiben. Die Inflation ist immer noch hoch, und das erfordert, dass die Zinssätze hoch bleiben, was das Wachstum noch stärker beeinträchtigt. Wer würde dann bei klarem Verstand unsere Wachstumsaussichten durch die Fragmentierung der Weltwirtschaft noch weiter negativ beeinflussen? Also bitte! Kommen Sie alle zur Besinnung!", zitiert The Telegraph Georgieva.

In seinem jüngsten regionalen Wirtschaftsbericht, der vor dem Krieg veröffentlicht wurde, prognostizierte der IWF, dass die Volkswirtschaften im Nahen Osten und in Nordafrika mit einem langsameren Wachstum von zwei Prozent wachsen würden, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von 3,1 Prozent.

S&P Global Ratings hat in dieser Woche auch den Kreditausblick Israels auf negativ gesenkt, da das Risiko bestehe, dass sich der Krieg weiter ausbreiten und stärkere Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben könnte als erwartet.

Tipp aus der Redaktion: Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt es Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang und nur jetzt: 50 Prozent Rabatt auf alle Laufzeiten. Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion