NORMA senkt die Preise zum vierten Mal im Oktober um bis zu 37 Prozent Viele Tiefkühl-Produkte und Wurstwaren ab sofort deutlich günstiger / Über 40 Produkte ab heute reduziert

Schon zum vierten Mal allein im Oktober gibt der Lebensmittel-Discounter seine

Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Ab sofort

werden unter anderem Tiefkühl-Kartoffelprodukte und -Obst sowie zahlreiche

Wurstwaren deutlich günstiger. Insgesamt fällt der Preis bei über 40 Produkten

teilweise deutlich: 37 Prozent sparen NORMA-Kundinnen und -Kunden

beispielsweise bei den Himbeeren von RIVER VALLEY - statt 3,99 Euro kostet die

500-Gramm-Packung ab sofort nur noch 2,49 Euro.



Die neue Preis-Offensive kommt nach den deutlichen Preissenkungen bei

Frischfleisch, Konfitüre, Ketchup, Brot, Käse, Mehl und Tomatenmark im

laufenden Monat und sorgt so für noch mehr Freude in der Filiale. Die aktuellen

Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach

Verfügbarkeit):