München (ots) - Die Rekrutierung und Bindung von Top-Führungskräften wird zu

einem immer größeren Problem für Unternehmen weltweit. Führungskräfte, die

bereit sind, langfristige Bindungen einzugehen und zuverlässig zu ihrem Wort

stehen, werden immer seltener, was den Rekrutierungsprozess erheblich erschwert.



"Unternehmen sind nicht nur mit einem Mangel an passenden Kandidaten

konfrontiert, sondern auch mit dem, was ich 'Zeitgeist der Unverbindlichkeit'

nenne: Dieses Mindset unter Top-Managern kann zu ernsthaften Problemen führen,

da mündliche Zusagen nicht eingehalten, Verträge nicht unterschrieben oder

Stellen nicht angetreten werden", erklärt Dominik Roth.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der erfahrene Headhunter hat diese Entwicklung am Markt bereits seit einigerZeit beobachtet und verrät nachfolgend, was hinter dem Zeitgeist derUnverbindlichkeit steckt, wir Firmen darauf reagieren und wie Zuverlässigkeit zueinem echten Wettbewerbsvorteil um Top-Jobs wird.Was hat sich gegenüber früher geändert?In der Vergangenheit haben ältere, erfahrene Manager den NachwuchskräftenSprunghaftigkeit und Unverbindlichkeit nachgesagt. Aktuell hat sich derPersonalmarkt für Führungskräfte so entwickelt, dass Unverbindlichkeit alleLebensbereiche und Altersklassen erfasst hat. Drei Ursachen sind dabeiausschlaggebend für die aktuell wahrgenommene Unverbindlichkeit:1. Leichte-Schulter-Mentalität im Umgang2. Anonymität3. Informationsoverload: Anstieg von Informationen und hohe Arbeitsbelastungen,beispielsweise aufgrund von zahlreichen Terminen und Aufgaben im AlltagWenn Manager vor der Pandemie zu Gesprächen mit Headhuntern in Anzug undKrawatte erschienen sind, hat sich das Verhalten seit Sommer 2020 geändert.Interviews, Bewerbungsgespräche und Verhandlungen mussten digital per Videogeführt werden. Das hat zu einem "Laissez-faire" Effekt geführt, bei dem CEOsvor der Kamera im T-Shirt saßen. In der Videokonferenz fühlen sich Bewerberaußerdem "anonym", da der persönliche Kontakt zum Gesprächspartner fehlt. Hinzukommt die Flut an Informationen, die heutzutage auf Manager einprasselt. In derdigital vernetzten Welt haben Spitzenkräfte täglich bis zu 12 Termine zuverschiedenen Themen am Tag abzuarbeiten. Vor Jahren lag dieser Wert noch imDurchschnitt bei zwei Terminen täglich. Die Arbeitsbelastung ist dadurch immensangestiegen - ein weiterer Grund, der die Unverbindlichkeit unter Managern nurnoch weiter vorantreibt.Wird ein Termin verlegt oder abgesagt, löst das eine Kettenreaktion bei allenBeteiligten aus. Dabei könnte man die Unverbindlichkeit nun gewiss auf denFachkräftemangel schieben - und es stimmt natürlich: Aufgrund dessen besteht