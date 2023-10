Hauptgeschäftsführer der BG BAU tritt in den Ruhestand (FOTO)

Berlin (ots) - In der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) findet ein

Wechsel in der Hauptgeschäftsführung statt. Hansjörg Schmidt-Kraepelin, seit dem

Jahr 2021 Hauptgeschäftsführer der BG BAU, geht mit Wirkung zum 31.10.2023 in

den Ruhestand.



Die Wahl der Nachfolge in der Hauptgeschäftsführung der BG BAU ist für den 6.

Dezember durch die Vertreterversammlung geplant. Bis dahin leitet der

stellvertretende Hauptgeschäftsführer, Michael Kirsch, die Berufsgenossenschaft.





Mit Hansjörg Schmidt-Kraepelin verlässt eine langjährige und ausgewieseneFührungspersönlichkeit die BG BAU. Seit Juli 2013 stellvertretenderHauptgeschäftsführer, übernahm er im März 2021 die Hauptgeschäftsführung der BGBAU.Der studierte Jurist begann nach einer Tätigkeit als Anwalt seine beruflicheKarriere in der gesetzlichen Unfallversicherung im Jahr 1989. Vor seinem Wechselzur BG BAU war er seit 2008 Mitglied der Geschäftsführung bei derBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM).Mit der Amtszeit von Hansjörg Schmidt-Kraepelin sind viele Meilensteineverbunden. So wurde die Kooperation unter den verschiedenenBerufsgenossenschaften Deutschlands ausgebaut. Zu seinen Erfolgen zählt dieweitere Digitalisierung der BG BAU, so ermöglichen digitale Portale Versichertenund Unternehmen online den Zugang.Mathias Neuser, amtierender Vorstandsvorsitzender der BG BAU: "In die Amtszeitvon Hansjörg Schmidt-Kraepelin fiel unter anderem die Coronapandemie. Die BG BAUhat in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Rolle als Partnerin undUnterstützerin unserer Branche gespielt. So erwarb sich die BG BAU hoheGlaubwürdigkeit als Ratgeberin für Unternehmen und Versicherte sowie Umsetzerinvon Infektionsschutz-Maßnahmen, die gemeinsame Kommunikation bewirkte einvereintes Handeln für die Branche.""Für Hansjörg Schmidt-Kraepelin war es immer wichtig, dass die BG BAU sich alsPartnerin des Bau- und Reinigungsgewerbes versteht. So wurde die BG BAU unterHansjörg Schmidt-Kraepelin noch mehr zu einer dienstleistungsorientiertenVerwaltung weiterentwickelt, die die Interessen der Mitgliedsunternehmen undVersicherten in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt", so Walter Sailer,alternierender Vorstandsvorsitzender der BG BAU.Hansjörg Schmidt-Kraepelin hinterlässt ein gut aufgestelltes Haus, zentraleZukunftsthemen wie die Digitalisierung von Prozessen, eine ganzheitlichePrävention oder die verstärkte Kooperation im Bereich der gesetzlichenUnfallversicherung sind auch dank seines Engagements auf einem guten Weg.Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. AlsTrägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und fürbaunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte,rund 584.000 Betriebe und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihresgesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzam Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt esdennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassendemedizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudemsorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche undsoziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung.