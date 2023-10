Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Jüngste Generation der kompakten Multifunktionsfahrzeuge rollt erstmals imrumänischen Ford-Werk Craiova, weiterhin unter Führung des Joint Ventures FordOtosan, vom Band- Herstellung der rein elektrischen Modellvarianten E-Transit Courier undE-Tourneo Courier läuft im kommenden Jahr an- E-Transit Courier und E-Tourneo Courier unterstreichen die Modellpolitik vonFord in Europa, ab 2035 nur noch emissionsfreie Neufahrzeuge anzubieten- Rumäniens Premierminister Marcel Ciolacu und weitere Prominente wohnten demProduktionsstart der Courier-Baureihe in Craiova beiDie Produktion der jüngsten Generation an Ford Transit- undTourneo-Multifunktionsfahrzeugen* aus der Courier-Baureihe hat im rumänischenCraiova begonnen. An dem feierlichen Startschuss nahmen neben dem rumänischenPremierminister Marcel Ciolacu zahlreiche weitere Regierungs- undIndustrievertreter teil. Die vielseitigen Transporter aus dem Kompaktsegmentlaufen erstmals in dem Werk vom Band, das seit kurzem zu Ford Otosan gehört (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2022/07/05/ford-otosan-fuehrt-ford-werk-im-rumaenischen-craiova-in-die-elek.html) . Das türkische JointVenture hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, 490 Millionen Euro in dieFertigung der Courier-Modellfamilie zu investieren. Weitere 300 MillionenUS-Dollar (ca. 284 Millionen Euro) steuert Ford für den Standort bei (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2022/07/05/ford-otosan-fuehrt-ford-werk-im-rumaenischen-craiova-in-die-elek.html) , in dem auch der Ford Pumaherstellt wird. Hierdurch soll die Produktionskapazität des Werks Craiova von250.000 auf 272.000 Fahrzeuge pro Jahr steigen.Der komplett neu entwickelte Transit Courier überzeugt mit seiner verbessertenLeistungsfähigkeit und hochmoderner Konnektivität als mittelgroßer Lieferwagenund Transporter für gewerbliche Kunden. Das ebenfalls brandneue Schwestermodell- der Tourneo Courier - vereint überzeugend viel Platz und Stauraum für fünfPassagiere mit einem modernen Design im SUV-Stil. Seine kompaktenAußenabmessungen prädestinieren ihn auch für den Stadtverkehr."Das Team in Craiova hat einen großartigen Job abgeliefert - jetzt können diesefantastischen neuen Modelle zu ihren neuen Besitzern rollen", betont Hans Schep,Geschäftsführer von Ford Pro in Europa. "Wir haben die neuen Courier-Modelleetwas größer und viel leistungsfähiger gemacht. Sie können mehr zuladen undunterstützen ihre Nutzer mit einer umfangreichen Konnektivität, die ihreProduktivität weiter verbessern wird. Dabei profitiert der Transit Courier auch