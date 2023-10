Nachhaltig vorsorgen Mit dem ersten Selbstverdienten in Richtung Eigenheim (FOTO)

Berlin (ots) - In den letzten Wochen haben die neuen Ausbildungsjahrgänge

begonnen, viele junge Leute verdienen ihr erstes eigenes Geld. Heute gilt mehr

denn je: Die finanzielle Vorsorge für Unabhängigkeit im Alter kann kaum früh

genug begonnen werden. Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage ist der jungen

Generation dabei besonders wichtig. Die eigenen vier Wände sind daher ein

besonders lohnendes Sparziel. Denn Immobilieneigentümer investieren so

langfristig in die eigene Wohn-Freiheit, dass selbst die nachfolgende Generation

noch davon profitieren kann.



"Auch wer gerade frisch im Job, in der Ausbildung oder im Studium ist, kann

schon kleine Sparbeträge beiseitelegen - es lohnt sich. Je früher man anfängt,

Eigenkapital aufzubauen, desto einfacher wird es später, einen Kredit zu

bekommen", sagt Albrecht Luz von der LBS und stellt fest, dass dabei viele junge

Leute heute wieder auf Bausparen setzen. Denn Bausparen ist nicht nur zinssicher

und kann mit staatlichen Förderungen kombiniert werden. Es ist vom Grundgedanken

her auch sozial und nachhaltig: Das Geld, das alle Bausparerinnen und Bausparer

einbezahlen, wird an diejenigen als zinsgünstige Bauspardarlehen ausbezahlt, die

heute bauen oder kaufen wollen. In diesem Kreislauf, auch Kollektiv genannt,

kommt nach und nach jeder mal dran.