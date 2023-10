BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Handelsunternehmen in Deutschland bieten ihre Produkte und Dienstleistungen sowohl im Internet als auch in klassischen Geschäften vor Ort an. Nach einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom sagten 85 Prozent der befragten Händler, dass sie "hybrid" agieren, also online und stationär verkaufen.

Damit setzt sich ein Trend fort: Vor der Pandemie 2019 waren es noch 66 Prozent, die sowohl online als auch in Geschäften verkauften, 2021 schon 77 Prozent. Komplett auf einen Online-Verkauf verzichten demnach derzeit nur noch acht Prozent der Händler in der Bundesrepublik, 2021 waren es noch 16 und 2019 sogar 25 Prozent. Ausschließlich online sind nur fünf Prozent der Handelsunternehmen unterwegs. Dieser Wert sank im Vergleich zu den gleich gelagerten Umfragen in den Jahren 2021 und 2019 sogar um einen Prozentpunkt.