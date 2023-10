BMW testet Batteriezellen-Produktion für die 'Neue Klasse'

PARSDORF (dpa-AFX) - In zwei Jahren will BMW eine grundlegend neue Generation von Elektroautos auf den Markt bringen, mit 30 Prozent mehr Reichweite und Ladegeschwindigkeit. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic startete die Musterproduktion der dafür nötigen Batteriezellen am Donnerstag in Parsdorf bei München.

In der kleinen Fabrik wird die industrielle Produktion der von BMW selbst entwickelten Batteriezellen erprobt, die ab 2025 in den Modellen der "Neuen Klasse" zum Einsatz kommen sollen. Entwicklungsvorstand Frank Weber sagte, damit "skalieren wir in Parsdorf dann das beste Produkt in Richtung Serienprozess".