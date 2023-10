Mega-Desaster bei Siemens-Energy: Aktie crasht um über ein Drittel

Tipp aus der Redaktion : Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt es Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang und nur jetzt: 50 Prozent Rabatt auf alle Laufzeiten. Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Die Aktie ist in der Folge massiv gecrasht und hat zeitweise knapp 40 Prozent an Wert verloren. Zum Mittag notieren die Titel unter sieben Euro.

Siemens Energy, ein in der Krise steckendes Unternehmen aus dem Bereich der Energietechnik, befindet sich in Verhandlungen mit der deutschen Regierung über mögliche staatliche Unterstützung. Aus Kreisen des Aufsichtsrates wurde bekannt, dass Diskussionen über staatliche Bürgschaften für Projekte, deren Volumen in die Milliarden geht, geführt werden. Aufgrund von Schwierigkeiten im Segment der Windenergie erwartet der Spezialist für Energietechnik für das Geschäftsjahr 2022/23 einen Verlust in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Erstmals berichtete die Wirtschaftswoche am Donnerstag über diese Entwicklung.

Schockwellen am Markt aus Richtung Siemens Energy. Die Aktie verliert über ein Drittel an Wert. Was ist passiert?

