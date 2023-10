GZIRA, Malta, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die neueste Analyse von SOFTSWIS zeigt, dass das Kryptow ä hrungssegment im Vergleich zur breiteren iGaming-Branche ein langsameres Wachstum erlebt. Der Pionier im Angebot modernster Krypto-iGaming-Software prä sentiert Einblicke in die neuesten Krypto-Gaming-Trends.

Die Analyse basiert auf den Daten von über 530 Marken, die von dem Unternehmen betrieben werden. Sie berücksichtigt die Möglichkeiten der Währungsumrechnung im Spiel und ermöglicht es den Kunden von SOFTSWISS, Spieler mit Kryptowährungen in Spiele einzubinden, die ursprünglich für Fiat-Währungen konzipiert wurden.

WACHSTUM DES iGAMING-MARKTES

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 ist der iGaming-Markt kontinuierlich gewachsen. In absoluten Zahlen stieg der Gesamtwert der Wetteinsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36,6 %, während die Zahl der Wetten sogar um fast 50 % zunahm.

DER STAND VON KRYPTO

Bei der vergleichenden Analyse von Krypto-Wetten in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 und im gleichen Zeitraum des Vorjahres ist ein bemerkenswertes monetäres Wachstum von 18,7 % zu beobachten. Zugleich ist die Zahl der Krypto-Wetten seit 2022 um 66,4 % gestiegen. Demgegenüber ist der Anteil der Kryptowährungen an der Gesamtsumme der Einsätze um 4,3 Prozentpunkte leicht gesunken und liegt nun bei 28,5 %.

Bei näherer Betrachtung der seit Anfang 2022 laufenden Analyse wird deutlich, dass die Krypto-Wetten in diesem Zeitraum von Quartal zu Quartal zunahmen, ihr Anteil an der Gesamtsumme der Wetten jedoch leicht zurückging, was vor allem auf den eindrucksvolleren Anstieg der Fiat-Wetten von Quartal zu Quartal zurückzuführen ist.

Andrey Starovoitov, Co-CEO bei SOFTSWISS, kommentiert: „Ein Anstieg der Wettbeträge in Kryptowährungen um 18 % mag sehr bescheiden erscheinen, wenn man ihn mit dem beträchtlichen Anstieg der Fiat-Wetten um 45 % in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 vergleicht. Berücksichtigt man allerdings den Stand der Kryptowährungen in anderen Bereichen, wie z. B. beim Fundraising, wo das dritte Quartal die schlechtesten Ergebnisse seit Ende 2020 aufwies, kann die Position der Kryptowährungen im iGaming derzeit als vergleichsweise stabil bewertet werden."

SCHWANKENDE KRYPTO-WETTEN

Während die durchschnittliche Fiat-Wette stabil bleibt und sich in den ersten drei Quartalen 2023 sowie im gleichen Zeitraum 2022 um 0,82 Euro bewegte, hat die durchschnittliche Krypto-Wette im Durchschnitt fast 30 Prozentpunkte verloren, wobei eine Schwankung von Quartal zu Quartal zu beobachten ist. Zunächst stieg sie von 1,56 Euro Ende 2022 auf 1,88 Euro im zweiten Quartal 2023, sank dann aber auf 1,59 Euro im dritten Quartal 2023. Solche Schwankungen sind auf die inhärente Volatilität der Kryptowährungskurse und die Markterwartungen zurückzuführen.

SOLIDE SPITZE BEI KRYPTOWÄHRUNGEN

Die Top 5 der meistgenutzten digitalen Coins im iGaming blieben seit Anfang 2022 unverändert.

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 sieht die Verteilungsstruktur der Kryptowährung wie folgt aus:

Bitcoin – 74,9 %

Ethereum – 8,9 %

Litecoin – 6,0 %

Tether - 4,6 %

Dogecoin – 3,0 %

Bitcoin verzeichnete mit einem Anstieg von 3,9 Prozentpunkten im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres das größte Wachstum. Im Gegensatz dazu verzeichnete Ethereum einen Rückgang und verlor 6,3 Prozentpunkte seines Marktanteils im selben Zeitraum.

Andrey Starovoitov, Co-CEO bei SOFTSWISS, fasst zusammen: „Aufgrund ihres technologischen Charakters und ihres relativ kürzlichen Erscheinens entwickeln sich Kryptowährungen in einer sich schnell verändernden Landschaft, die von verschiedenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren abhängt. Derzeit beobachten wir ihre moderate Popularität unter den Spielern im wachsenden Fiat-Segment. Die Ergebnisse des letzten Quartals 2023 werden zunehmend interessanter. Als ‚Nummer eins' unter den Anbietern von Krypto-Lösungen wird SOFTSWISS auch weiterhin sein Know-how über die relevanten Trends im iGaming vermitteln."

