Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Deutsche Energie-Agentur (dena) veröffentlicht Leitfaden zurenergiesparsamen Gestaltung von Blockchains und unterstreicht dieAnwendungsvielfalt der TechnologieDie fortschreitende Digitalisierung treibt zweifellos die Effizienz vonAlltags-, Industrie- oder Verwaltungsprozessen voran. Altbewährte Verfahrenwerden durch die Digitalisierung schneller und kostengünstiger und nur mit ihrerHilfe ist es möglich, die Komplexität universeller Datenaustausche handhabbar zuhalten. Allerdings werfen die Ressourcenintensität sowie der Energieverbrauchfür die Herstellung und den Betrieb digitaler Lösungen auch Fragen auf. Diesgilt auch für die Blockchain-Technologie, deren wilde Goldgräberzeiten, in denendie Technologie ausschließlich mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht wurde,längst der Vergangenheit angehören. Ein neuer Leitfaden mit dem Titel"Rethinking Blockchain's Electricity Consumption - A Guide toElectricity-Efficient Design of Decentralized Data Infrastructure" (https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/leitfaden-rethinking-blockchains-electricity-consumption-eng/) wurde in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer FIT vonder Deutschen Energie-Agentur (dena) veröffentlicht und zeigt Möglichkeiten auf,wie Blockchains energieeffizienter gestaltet und vielfältiger eingesetzt werdenkönnen.Philipp Richard, Bereichsleiter Digitale Technologien & Start-up-Ökosystem beider dena, sagte: "Der Einsatz digitaler Technologien und Plattformen istentscheidend für ein zunehmend dezentrales und flexibles erneuerbaresEnergiesystem. Um die Klimaziele erreichen zu können, müssen diese Technologienso energieeffizient wie möglich, gleichzeitig jedoch an die spezifischenAnforderungen angepasst sein. Die Untersuchung liefert wertvolle Erkenntnissesowohl für die Anwendungsvielfalt von Blockchains als auch für die Diskussionenüber ihren Stromverbrauch und Nutzen. Sie erleichtert es, Blockchains möglichstenergiesparsam und gemäß den Anforderungen konkreter Use Cases zu gestalten. Aufdieser Basis können der Klima- und Umwelteinfluss einer Blockchain und ihreweiteren Eigenschaften wie Performance und IT-Sicherheit mit denen vonalternativen Netzwerklösungen verglichen und eine fundierte Technologieauswahlgetroffen werden."Blockchains sind eine wichtige digitale Technologie, die als Hoffnungsträger fürdie Auflösung der Machtkonzentrierung des Internet gilt, jedoch auch aufgrundihrer Energieintensität kritisiert wird. Blockchains bieten die MöglichkeitDaten dezentral, manipulationssicher und nachvollziehbar zu verwalten. Die