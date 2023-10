Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Im ersten Geschäftshalbjahr 2023/24 bestimmten schwierigewirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine anhaltende Konsumzurückhaltung derVerbraucher*innen das internationale Geschäft von bonprix. Dies führte für dasUnternehmen auf vergleichbarer Basis* insgesamt zu einem Umsatzrückgang von achtProzent gegenüber dem Vorjahr bei positiver Rendite (EBIT-Marge). Indes konntebonprix im Heimat- und Kernmarkt Deutschland gegen den aktuellen Markttrend einepositive Entwicklung verzeichnen und mit einem Umsatzzuwachs von vier Prozentgegenüber dem Vorjahr abschließen.Das herausfordernde makroökonomische Umfeld drückt sich in der Halbjahresbilanz2023/24 von https://www.bonprix.de/ in einem heterogenen Gesamtbild aus. MehrereMärkte des Modeunternehmens haben an Umsatz eingebüßt, während einige sichstabil halten oder Umsatzsteigerungen verzeichnen konnten. "In vielen Ländernspüren wir bei unseren Kund*innen weiter krisen- und inflationsbedingt einePreissensibilität und Kaufzurückhaltung. Umso erfreulicher ist die Entwicklungin unserem anspruchsvollen Kernmarkt Deutschland, wo wir uns mit einemvierprozentigen Plus gegenüber dem Vorjahr gegen den hiesigen rückläufigenMarkttrend behaupten konnten. Hier hat sich unsere angepasste Markt- undAngebotsstrategie besonders ausgezahlt", resümiert Dr. Kai Heck, für denFinanzbereich verantwortlicher Geschäftsführer bei bonprix dieGeschäftsentwicklung.LänderentwicklungIn der Gesamtbetrachtung der bonprix-Märkte zeigen sich in der erstenGeschäftsjahreshälfte 2023/24 unterschiedliche Dynamiken.Eine stabile Performance mit Zuwächsen im niedrigen einstelligen Bereichlieferten die DACH-Länder Schweiz und Österreich. Deutschland als größter Markterzielte ein Umsatzplus von vier Prozent zum Vorjahr.Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflussten vor allem dieEntwicklung in einigen osteuropäischen Märkten, aber auch in Frankreich undItalien. Die gesunkene Ausgabebereitschaft führte zu einem Rückgang der Umsätzeim jeweils ein- bis zweistelligen Bereich. Einige europäische Länder konntensich auf niedriger Umsatzbasis positiv weiterentwickeln, darunter Slowenien undFinnland.Besonders herausfordernd bleiben die Bedingungen im sehr wettbewerbsintensivenUS-amerikanischen Markt für die Marke VENUS, die sich in einem zweistelligenUmsatzrückgang manifestieren. Die eingeleitete digitale Transformation wird hierweiter forciert, um im laufenden Geschäft ihre Kraft zu entfalten.Strategischer Fokus auf Digitalisierung und ProduktMit der Konzentration auf strategische Digitalisierungsthemen investiert bonprix