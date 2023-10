Erneuerung des Lufteintragungssystems in der zentralen Kläranlage Rostock / AFRY erneut beauftragt von Nordwasser (FOTO)

Mannheim (ots) - Die zentrale Kläranlage Rostock behandelt das Abwasser von rund

240.000 Menschen der Hansestadt. Zusätzlich wird das Abwasser aus Gewerbe und

Industrie gereinigt.



Im Zuge kontinuierlicher Verbesserungsmaßnahmen wurde AFRY mit der Planung der

Erneuerung des Lufteintragungssystems beauftragt. Ziel des Projektes ist es,

eine Modernisierung des Belüftungssystems und insbesondere des

Lufteintragungssystems durchzuführen.





Um den größtmöglichen Mehrwert für Nordwasser zu erzielen, wird AFRY das Upgradeauf der Grundlage der aktualisierten Betriebsdaten durchführen, um die damaligermittelten Randbedingungen gegenüber den zukünftigen Szenarien zu prüfen.Vorläufigen Auswertungen zufolge kann durch die Wahl einer optimalenZonenaufteilung des Belebungsbeckens, eine Verbesserung der Belegungsdichtesowie die Anpassung der Steuerungsphilosophie die Gesamtenergieeffizienz desSystems erhöht werden, was sich positiv auf die Kosten und CO2-Emissionenauswirkt."Die Energieeffizienz der Anlage zur optimalen Ressourcennutzung spielt bei derPlanung eine entscheidende Rolle, um unseren Kunden bei den eigenenKlimaschutzmaßnahmen entsprechend zu unterstützen", so Nicola La Rocca, Leiterder Berliner Siedlungswasserwirtschaftsabteilung, AFRY Deutschland.Die Planung wird durch das Berliner AFRY-Team, das derzeit mit der Planungweiterer Maßnahmen in Kooperation mit anderen Standorten für die Nordwasser GmbHbeschäftigt ist, durchgeführt.Über AFRYAFRY bietet Ingenieur-, Design- und Beratungsdienstleistungen an, um den Wandelzu einer nachhaltigeren Gesellschaft voranzutreiben.Unsere 19.000 engagierten Expertinnen und Experten für Infrastruktur, Industrieund Energie legen den Grundstein für zukünftige Generationen.Making FutureFür weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:Nicola La Rocca, Leiter der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft Berlin+49 172 99 02 391, mailto:nicola.larocca@afry.comMaria Holschuh, Head of Marketing & Country Communications+49 173 46 84 631, mailto:maria.holschuh@afry.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168662/5634979OTS: AFRY Deutschland GmbH