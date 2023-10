Chery Automobile bringt mit OMODA und JAECOO zwei neue Automarken auf den deutschen Markt - rein vollelektrische Marke EXLANTiX folgt als nächstes

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wuhu (China) / München (ots) -- Das stylishe Crossover OMODA 5 mit Verbrennungsmotor und 5 Sterne Euro NCAPkommt im ersten Halbjahr 2024 in Deutschland auf den Markt- Das BEV OMODA 5 EV sowie der SUV JAECOO 7 folgen kurz danach- OMODA zielt als "Personalized Smart Car" auf junge, Technik- undLifestyle-affine Konsument:innen- JAECOO präsentiert sich als urbane SUV-Marke mit ikonischem Design- Die vollelektrische Luxus-Marke EXLANTiX wird ebenfalls in 2024 in Deutschlandeingeführt- Seit der Vorstellung im April 2023 sind die Fahrzeuge von OMODA bereits inmehreren Ländern weltweit verfügbar- Eigenes Engineering- und R&D-Center mit fast 50 Mitarbeitenden in Raunheim beiFrankfurt am MainDas 1997 gegründete Unternehmen Chery Automobile Co. mit Sitz in Wuhu, heuteeiner der größten Automobilexporteure Chinas, startet mit der Einführung derMarken OMODA, JAECOO und EXLANTiX jetzt auch in Deutschland. Das erste Modellder neuen Marke OMODA wird der im ersten Halbjahr 2024 erhältliche OMODA 5 mitBenzinmotor sein. Kurz danach werden weitere Modelle als BEV (Battery ElectricVehicle) und mit Verbrennungsmotor folgen. Mit JAECOO und EXLANTiX plant CheryAutomobile, in 2024 weitere Marken für SUVs und rein elektrische Fahrzeuge derOberklasse in Deutschland einzuführen. Seit der Vorstellung der neuen Modellevon OMODA und JAECOO auf der 20th Shanghai International Automobile IndustryExhibition im April 2023 sind Fahrzeuge von OMODA bereits in Spanien, Mexiko,Israel, der Türkei, Kuwait, Australien und Neuseeland erhältlich. Neben weiterenEU-Märkten wird OMODA auch in Kürze in Nordamerika vertreten sein. Um dieFahrzeuge optimal auf die hohen Anforderungen der deutschen und EU-Käufer:innenanzupassen, unterhält Chery ein eigenes Forschungs- und Engineering-Center mitaktuell ca. 50 Mitarbeitenden in Raunheim bei Frankfurt am Main. Die Zahl derMitarbeitenden soll binnen der nächsten Monate auf ca. 80 erhöht werden."Mit dem OMODA 5 haben wir in diversen Märkten auf verschiedenen Kontinenteneinen fulminanten Start hingelegt. Die Nachfrage nach einem Personalized SmartCar übertrifft unsere Erwartungen", erklärt Charlie Zhang, Executive VicePresident von Chery Automobile International. "Mit Deutschland betreten wirjetzt einen der anspruchsvollsten Automobilmärkte weltweit, sehen uns aber dankunserer langfristigen Planung mit einem internationalen Management-Team undeinem eigenen R&D-Center in der Nähe von Frankfurt am Main hervorragendaufgestellt. Wir werden sowohl Modelle mit Verbrennungsmotor als auch rein