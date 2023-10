QUADRA energy leistet künftig Beitrag zur grünen Transformationsstrategie von TotalEnergies

Aurich und Düsseldorf (ots) - Die Aloys Wobben Stiftung ("AWS") veräußert den

100% grünen Energieversorger QUADRA energy an TotalEnergies . QUADRA energy wird

damit einen Beitrag zur Multi-Energie-Transformationsstrategie von TotalEnergies

leisten können.



TotalEnergies übernimmt mit QUADRA energy einen deutschen Marktführer in der

Direktvermarktung von Erneuerbaren Energien. Die AWS will mit der Transaktion

den weiteren Wachstumspfad von QUADRA energy sicherstellen und sich gleichzeitig

konsequent auf die Marktbegleitung des Windenergieanlagenherstellers ENERCON als

Kernunternehmen von AWS ausrichten.





"ENERCON wird weiterhin ein führender Anlagenbauer im internationalen Windmarktbleiben und in Zukunft eine strategische Partnerschaft mit QUADRA energy undTotalEnergies fortführen und weiterentwickeln. Schließlich ergänzen sich dieWertschöpfungsketten der Unternehmen perfekt und sorgen bei einem gemeinsamenKundenfundament für gegenseitiges Wachstum und eine Beschleunigung derEnergiewende," so Stiftungsvorstand Heiko Janssen.Für den Sprecher der Geschäftsführung der QUADRA energy , Dr. Thomas Krings, istQUADRA energy mit ihrer grünen Identität "der 'perfect match' für TotalEnergiesTransformation auf ihre Multi-Energie-Strategie. Durch die Transaktion wirdQUADRA energy auf ein neues, höheres Niveau gehoben, da wir Zugang zufinanziellen Ressourcen und weiterem nachhaltigen Know-how erhalten. Das ist einqualitativer Sprung und eine großartige Nachricht für unser ganzes Team sowiefür unsere Kunden. Wir können nunmehr unseren eingeschlagenen Wachstumspfad alsführendes 100%ig grünes Energieversorgungsunternehmen in Deutschland mit neuenHorizonten fortsetzen."QUADRA energy ist eines der wenigen hundertprozentig grünenEnergieversorgungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen bietet einumfassendes Dienstleistungsmanagement für die Marktteilnehmer im ErneuerbareEnergien-Sektor an - von der präzisen Wetterprognose über industrielle Abnehmerund lokale Energieversorger bis in die heimische Steckdose. QUADRA energy wurde2012 gegründet und ist auf die Direktvermarktung von Erneuerbarem Strom ausWind- und Sonnenenergie und den Großhandel mit grünem Strom spezialisiert.Das Unternehmen bündelt heute rund 5.000 Wind- und Solaranlagen mit einerinstallierten Leistung von ca. 9.000 MW in einem "virtuellen Kraftwerk" und istsomit jährlich für rund 16 TWh grünen Strom verantwortlich. QUADRA energy stütztsich auf eine kundenzentrierte Produktpalette, eine umfassende und hochmoderneWettervorhersage, Werkzeuge für das Management von Erzeugungsunsicherheiten undEchtzeit-Handelsfunktionen. Seit 2021 bietet QUADRA energy auch Termin- undFestpreislösungen (PPA) für Strom aus Erneuerbaren Energien sowohl für Erzeugerals auch für Großverbraucher oder Wiederverkäufer an.Die Transaktion wurde für AWS durch Kearney als exklusiver Transaktionsberaterbegleitet und muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.Pressekontakt:Prof. Dr. Klaus Kocksmailto:presse@quadra.energyHotline: +49 800 - 2610195http://www.quadra-energy.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172364/5634997OTS: Aloys Wobben Stiftung / QUADRA energy