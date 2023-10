Frankfurt/Main (ots) - "Mit Karte, bitte", lautet der Kund:innenwunsch an der

Ladenkasse beim Bezahlen sehr häufig. Doch welche Kartenformen gibt es und worin

unterscheiden sie sich? So komfortabel, schnell und sicher die Kartenzahlung

auch ist, im Dschungel der vielen Begriffe den Durchblick zu behalten, fällt so

manchem schwer. Ob girocard, Debitkarte, ec-Karte oder Kreditkarte - einige

Unterschiede gilt es zu kennen, um sich zurechtzufinden. Wir liefern eine kurze

Übersicht über die wichtigsten Bezeichnungen.



Debitkarte:





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zahlungen, die mit Debitkarten erfolgen, werden direkt nach dem Einkauf oder demAbheben von Bargeld am Automaten belastet ("debitiert", engl. "debit", was fürAbbuchung steht). Jede Zahlung ist damit einzeln im Online-Banking oder auf demKontoauszug des Girokontos sichtbar. Verbraucher:innen erhalten in der Regeleine Debitkarte automatisch zu ihrem Girokonto. Die bekannteste und bei weitemam häufigsten genutzte Bezahlkarte ist die girocard, die Debitkarte derdeutschen Banken und Sparkassen. Weitere Debitkarten sind zum Beispiel DebitMastercard oder Visa Debit.girocard:Sie ist das eigenständige und unabhängige Bezahlsystem der DeutschenKreditwirtschaft und wird im Sprachgebrauch oft noch als ec-Karte bezeichnet.Mit ihr können Kund:innen an mehr als 1 Million Terminals im Handel, in derGastronomie, an Tankstellen, in der öffentlichen Verwaltung und an vielenanderen Orten bezahlen sowie Geld am Automaten abheben. Bezahlen und Geldabhebenbildet zusammen das girocard-System. Da die girocard eine Debitkarte ist, wirdnach dem Kauf das Girokonto der Karteninhaber:innen sofort oder innerhalbkürzester Zeit belastet. Zudem bietet die girocard einige Zusatzfunktionen wieetwa die Altersverifikation, mit der Kund:innen beim Kauf altersbeschränkterProdukte insbesondere an Automaten ihr Alter sicher nachweisen können.Co-Badge:Auf einer Bezahlkarte lassen sich mehrere Bezahlfunktionen aufbringen -vergleichbar etwa mit verschiedenen Apps auf einem Smartphone. In der Regelfindet sich auf der girocard eine weitere Marke bzw. Funktion eines anderenZahlungsanbieters. Diese Zusatzfunktion nennt sich "Co-Badge". Sie springt dannein, wenn das girocard-System die Zahlung nicht ausführen kann. Dies istbeispielsweise bei Zahlungen im Ausland häufig der Fall. Somit ermöglicht dieCo-Badge-Funktion, die Karte auch außerhalb des girocard-Systems zu nutzen, etwaim Urlaub oder auf Geschäftsreisen. Zu den möglichen Co-Badges auf der girocard