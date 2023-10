Nürnberg (ots) -



- Nahezu jeder Zweite kennt seinen finanziellen Spielraum genau

- 43 Prozent der Deutschen haben weniger Geld auf der hohen Kante als vor einem

Jahr



Hohe Lebensmittelpreise, gestiegene Strom- und Heizkosten - und der Urlaub wird

auch nicht billiger. Gut, wer da seine Finanzen genau im Blick hat. Fast jede

oder jeder Zweite weiß genau, wie viel Geld monatlich abzüglich aller Fixkosten

zur Verfügung steht. Allerdings haben die über 50-Jährigen ihren finanziellen

Spielraum besser im Blick als die Jüngeren. Auch gibt es regionale Unterschiede:

Menschen in Bayern (54 Prozent) und Hamburg (52 Prozent) wissen besser als jene

in Baden-Württemberg (42 Prozent) und im Saarland (41 Prozent), wie viel sie

sich leisten können. Dies sind die Ergebnisse der repräsentativen Studie

"TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die das Marktforschungs-Unternehmen YouGov

mehr als 3.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Alter von 18- bis 79-Jahre

im Juni 2023 digital befragt hat.





Rund neun von zehn Befragten kennen ihre finanzielle ReserveIn unsicheren Zeiten werden unvorhergesehene Ausgaben leicht zum Problem: Dahergibt die Studie zusätzlich Auskunft, ob die Deutschen wissen, wie groß ihreRücklagen sind. 88 Prozent der Befragten kennen die Summe. Unterschiede gibt esbei den Hansestädten: Die Menschen in Bremen (93 Prozent) wissen es mindestens"ungefähr", der Bestwert unter den Bundesländern. In Hamburg dagegen würdenunvorhergesehene Kosten 18 Prozent kalt erwischen. Überdurchschnittlich gutwissen auch die Menschen in Bayern sowie in Brandenburg (beide jeweils 91Prozent) über ihre finanziellen Reserven Bescheid.Jüngere holen beim Budgetüberblick aufZwar haben die über 50-Jährigen den Überblick über ihre finanziellen Mittel. DieJüngeren holen jedoch auf: 88 Prozent (ein Plus von acht Prozent im Vergleichzum Jahresbeginn) der 18 bis 29-Jährigen wissen zumindest ungefähr, wieviel siesich monatlich leisten können.Die eigene Finanzlage gut im Blick zu behalten, ist auch deshalb wichtig, weildie Menschen insgesamt eher weniger zum Ausgeben haben. Bei vier von zehnDeutschen haben sich die finanziellen Mittel, über die sie monatlich freiverfügen können, in den vergangenen zwölf Monaten verringert. Etwa jede undjeder Vierte hat Rücklagen von weniger als 500 Euro, während etwas mehr alsjeder Fünfte mindestens 5.000 Euro auf der hohen Kante hat. Jeder Achte kenntden eigenen Verfügungsrahmen nicht."Durch die gestiegene Inflation gewinnt die Kenntnis des eigenen finanziellenSpielraums an Bedeutung", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender derTeamBank AG. "Unsere Studie zeigt, dass gerade die unter 50-Jährigen an dieserStelle noch Nachholbedarf haben. Grundsätzlich ist es ratsam, zwei bis dreiMonatsgehälter als Reserve für unvorhergesehene Ausgaben zur Verfügung zuhaben."Hintergrundinformationen:Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im Juni 2023 befragtedas Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.159 Personen imAlter zwischen 18 bis 79 Jahren online.Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/zur Verfügung.TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK GruppeDie TeamBank AG ist mit easyCredit in Deutschland bzw. der faire Credit inÖsterreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement derGenossenschaftsbanken. Insgesamt kooperieren über 90 Prozent aller deutschenGenossenschaftsbanken mit der TeamBank. In Österreich arbeitet das NürnbergerFinanzinstitut mit allen Volksbanken und rund der Hälfte der Raiffeisenbankenzusammen. Die Vernetzung innovativer Produkte und Services bietet Kundinnen undKunden vollständig digitale Lösungen und damit überall und zu jeder Zeit Zugangzu Liquidität.Außerdem bietet die TeamBank mit dem medienbruchfreien BezahlverfahreneasyCredit-Ratenkauf maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Embedded Finance fürden Handel.