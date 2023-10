Industrie-Recycler Befesa kappt Jahresprognose - Aktie dreht ins Plus

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Niedrige Preise für Zink und hohe Schmelzlöhne durchkreuzen die Gewinnpläne des Industrie-Recyclers Befesa . Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) dürfte wegen der Belastungen in diesem Jahr nur rund 180 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Bisher hatte das Management 200 bis 230 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die neue Prognose liegt noch unter den Erwartungen von Analysten. Doch für das kommende Jahr stellte Befesa-Chef Javier Molina eine deutliche Besserung in Aussicht. An der Börse wurden die Neuigkeiten nach kurzer Irritation positiv aufgenommen.

In den ersten Handelsminuten verlor die Befesa-Aktie fast neun Prozent, machte die Verluste aber rasch wett. Zuletzt war sie mit einem Kursplus von gut vier Prozent auf 26,82 Euro der zweitgrößte Gewinner im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Allerdings hatte das Papier in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren und wurde zuletzt immer noch rund 40 Prozent billiger gehandelt als zum vergangenen Jahreswechsel.